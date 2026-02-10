В Кривом Роге судья сбила ребенка — детали ДТП

В Кривом Роге судья сбила ребенка — мальчик в тяжелом состоянии
В Кривом Роге судья сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, передает Новости.LIVE во вторник, 10 февраля.
ДТП в Кривом Роге с участием судьи — что известно
По информации прокуратуры, в понедельник, 9 февраля, около 16:30 в Кривом Роге произошло ДТП с участием судьи одного из районных судов.
По предварительным данным, водитель BMW совершила наезд на 11-летнего мальчика, который вместе с мамой переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе.
Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был срочно госпитализирован. Парень находится в тяжелом состоянии.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия: изымают видео с места происшествия и устанавливают обстоятельства аварии. Открыто производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.
Напомним, что недавно во Львове произошла авария, в которой столкнулись три автомобиля.
Также мы сообщали о ДТП, которое произошло в Одесской области с участием двух грузовиков.
Читайте Новини.LIVE!