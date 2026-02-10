В Кривом Роге судья сбила ребенка — детали ДТП

ДТП в Кривом Роге с участием судьи. Фото: прокуратура Украины

В Кривом Роге судья сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, передает Новости.LIVE во вторник, 10 февраля.

Место аварии в Кривом Роге. Фото: прокуратура Украины

ДТП в Кривом Роге с участием судьи — что известно

По информации прокуратуры, в понедельник, 9 февраля, около 16:30 в Кривом Роге произошло ДТП с участием судьи одного из районных судов.

По предварительным данным, водитель BMW совершила наезд на 11-летнего мальчика, который вместе с мамой переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был срочно госпитализирован. Парень находится в тяжелом состоянии.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия: изымают видео с места происшествия и устанавливают обстоятельства аварии. Открыто производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

