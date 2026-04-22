Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Болгарии автобус протаранил группу украинцев: есть погибшие

В Болгарии автобус протаранил группу украинцев: есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 13:49
Автобус, который наехал на группу украинцев в Болгарии. Фото: Novinite

В Болгарии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Вблизи пограничного перехода Малко-Тырново. Автобус въехал в группу украинцев, которые стояли позади него. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на болгарское издание Novinite.

Авария в Болгарии

ДТП произошло на дороге Малко-Тырново неподалеку от контрольно-пропускного пункта. Автобус перевозил 37 пассажиров, все были украинцами. Также в салоне находилось двое водителей. У транспортного средства закончилось топливо, поэтому после остановки пассажиры вышли на улицу и стали позади. В этот момент автобус начал двигаться задним ходом.

Транспортное средство сбило группу людей и оказался в придорожной канаве. В результате аварии двое пассажиров погибли. Еще 16 человек получили травмы, часть из них — тяжелые. Пострадавших доставили в медучреждения.

Как сообщили местные власти, автобус направлялся в Турцию. В нем находились граждане Украины, в частности, беженцы, проживающие в Бургасе.

Читайте также:

Водителя автобуса задержали. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в Польше произошло ДТП с микроавтобусом, в котором находились украинцы. Водитель съехал с дороги, врезался в отбойник и перевернулся. В результате аварии есть пострадавшие.

Также мы писали о том, что в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие. На пешеходном переходе автомобиль сбил 11-летнего мальчика. За рулем находилась судья.

авария Болгария погибшие пострадавшие
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации