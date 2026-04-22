В Болгарии автобус протаранил группу украинцев: есть погибшие

Автобус, который наехал на группу украинцев в Болгарии. Фото: Novinite

В Болгарии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Вблизи пограничного перехода Малко-Тырново. Автобус въехал в группу украинцев, которые стояли позади него. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на болгарское издание Novinite.

Авария в Болгарии

ДТП произошло на дороге Малко-Тырново неподалеку от контрольно-пропускного пункта. Автобус перевозил 37 пассажиров, все были украинцами. Также в салоне находилось двое водителей. У транспортного средства закончилось топливо, поэтому после остановки пассажиры вышли на улицу и стали позади. В этот момент автобус начал двигаться задним ходом.

Транспортное средство сбило группу людей и оказался в придорожной канаве. В результате аварии двое пассажиров погибли. Еще 16 человек получили травмы, часть из них — тяжелые. Пострадавших доставили в медучреждения.

Как сообщили местные власти, автобус направлялся в Турцию. В нем находились граждане Украины, в частности, беженцы, проживающие в Бургасе.

Водителя автобуса задержали. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в Польше произошло ДТП с микроавтобусом, в котором находились украинцы. Водитель съехал с дороги, врезался в отбойник и перевернулся. В результате аварии есть пострадавшие.

Также мы писали о том, что в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие. На пешеходном переходе автомобиль сбил 11-летнего мальчика. За рулем находилась судья.