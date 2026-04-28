Двойная авария в Индонезии: поезд протаранил такси, а затем другой состав

Последствия столкновения поездов. Фото: REUTERS/Willy Kurniawan

Вблизи Джакарты произошла масштабная железнодорожная катастрофа, которая унесла жизни 14 человек, еще 84 пассажира получили ранения различной степени тяжести. Трагедия произошла из-за двойного столкновения: сначала пригородный поезд протаранил электротакси, после чего в него врезался поезд дальнего следования.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

В Индонезии произошла масштабная железнодорожная авария

Во вторник, 28 апреля, оператор железной дороги PT KAI и поисково-спасательное агентство Индонезии сообщили о завершении эвакуационных работ на месте железнодорожной аварии вблизи столицы. Количество жертв возросло до 14 человек. По словам главы спасательного агентства Мохаммада Сьяфи, процесс извлечения людей был чрезвычайно сложным, поскольку пассажиры оказались в ловушке под тоннами разбитого металла.

Больше всего пострадал специализированный вагон для женщин. Спасатели были вынуждены использовать угловые шлифовальные машины, чтобы прорезать конструкции и добраться до выживших. Сьяфи подчеркнул, что все погибшие — женщины, которые находились в эпицентре удара.

Причиной катастрофы стала цепь событий: сначала пригородный поезд столкнулся с электротакси компании Green SM Indonesia, которое оказалось на путях. Вскоре после этого в неподвижный пригородный состав врезался поезд дальнего следования. Компания-оператор такси, которая является подразделением вьетнамского гиганта Green and Smart Mobility, уже заявила о сотрудничестве со следствием.

Президент Прабово Субианто после посещения больницы с пострадавшими подчеркнул необходимость системных изменений: "Я согласился построить эстакаду возле железнодорожных путей, чтобы помочь решить проблему больших пробок. Значительные части железнодорожной сети не обслуживаются должным образом".

Сейчас Национальный комитет по безопасности на транспорте (KNKT) проводит расследование, чтобы установить, почему такси оказалось на рельсах и была ли возможность избежать второго столкновения. Из-за аварии график движения пригородных поездов в Джакарте, одном из самых населенных мегаполисов мира, существенно ограничен.

