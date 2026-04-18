Головна Новини дня На Вінниччині зіткнулися тепловоз та пасажирський поїзд

На Вінниччині зіткнулися тепловоз та пасажирський поїзд

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 17:09
На Вінниччині зіткнулися тепловоз та пасажирський поїзд
Пасажирський поїзд після зіткнення. Фото: соцмережі

У Вінницькій області на станції Браїлів у суботу, 18 квітня, відбулося бічне зіткнення тепловоза приватного карʼєру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ — Перемишль. На щастя, люди не постраждали. Внаслідок інциденту проведуть детальне розслідування.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Зіткнення тепловоза та пасажирського поїзда у Вінницькій області 18 квітня

В Укрзалізниці зазначили, що 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Їх розміщено на станції, за ними їде підмінний поїзд.

У Вінницькій області зіткнулися поїзди 18 квітня
Зіткнення тепловоза та пасажирського поїзда. Фото: Укрзалізниця

"Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на звʼязку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда. Також домовляємося з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки", — йдеться у повідомленні.

Зазначений випадок обіцяють детально розслідувати. На місці зіткнення працює команда Укрзалізниці, аби допомогти та зʼясувати обставини.

Читайте також:
Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю, 22 березня під час дронової небезпеки в Одеській області зіткнулися поїзди. Відомо, що один із них проводив евакуацію пасажирів. Внаслідок інциденту загинула провідниця та один з пасажирів отримав поранення.

Згодом голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що загиблою провідницею є 19-річна Ілона Вовк, яка евакуйовувала пасажирів. Її збив зустрічний поїзд, який прямував на зупинку.

Укрзалізниця поїзди Вінницька область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
