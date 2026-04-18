На Вінниччині зіткнулися тепловоз та пасажирський поїзд

У Вінницькій області на станції Браїлів у суботу, 18 квітня, відбулося бічне зіткнення тепловоза приватного карʼєру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ — Перемишль. На щастя, люди не постраждали. Внаслідок інциденту проведуть детальне розслідування.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

В Укрзалізниці зазначили, що 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Їх розміщено на станції, за ними їде підмінний поїзд.

"Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на звʼязку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда. Також домовляємося з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки", — йдеться у повідомленні.

Зазначений випадок обіцяють детально розслідувати. На місці зіткнення працює команда Укрзалізниці, аби допомогти та зʼясувати обставини.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю, 22 березня під час дронової небезпеки в Одеській області зіткнулися поїзди. Відомо, що один із них проводив евакуацію пасажирів. Внаслідок інциденту загинула провідниця та один з пасажирів отримав поранення.

Згодом голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що загиблою провідницею є 19-річна Ілона Вовк, яка евакуйовувала пасажирів. Її збив зустрічний поїзд, який прямував на зупинку.