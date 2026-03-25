Головна Новини дня "Укрзалізниця" ділиться досвідом роботи під час війни з партнерами

"Укрзалізниця" ділиться досвідом роботи під час війни з партнерами

Дата публікації: 25 березня 2026 15:35
"Укрзалізниця" ділиться досвідом роботи під час війни з партнерами
Олександр Перцовський. Фото: facebook/oleksandr.pertsovskyi

"Укрзалізниця" передає міжнародним партнерам досвід, отриманий під час повномасштабної війни. Зокрема у сфері безпеки та протидії сучасним загрозам. Таким чином Україна віддячує за допомогу. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив голова правління компанії Олександр Перцовський, спілкуючись з журналістами. 

Перцовський розповів, що іноземні партнери добре усвідомлюють ризики, пов'язані не лише з можливими бойовими діями, а й із терористичними загрозами.

"Ми бачимо, що нам досить багато допомагають європейці і інші міжнародні партнери, тому це наш такий спосіб трошки віддячити і поділитися досвідом", — сказав голова правління компанії. 

Він підкреслив, що якщо раніше основна увага була зосереджена на питаннях військової логістики, то нині ключовим напрямом стала протидія загрозам із боку безпілотників.

"Ми сподіваємося, нікому це не знадобиться, але краще на нашому досвіді навчитися і його врахувати", — додав Перцовський. 

Раніше Новини.LIVE писали, що через російські атаки на Укрзалізницю пошкоджено майже 26 тисяч об'єктів. За словами голови правління компанії Олександра Перцовського, з січня таких ударів було вже 472. Під ударами опинялися локомотиви, пасажирські вагони та вокзали.

Також в Укрзалізниці розповіли, що через систематичні обстріли залізниці проводити евакуацію пасажирів вимушені просто серед поля. Відкритий простір в рази зменшує ризик отримати травми через ударну хвилю чи падіння уламків.

Укрзалізниця війна в Україні обстріл Львова
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
