"Укрзализныця" делится опытом работы во время войны с партнерами

Александр Перцовский. Фото: facebook/oleksandr.pertsovskyi

"Укрзализныця" передает международным партнерам опыт, полученный во время полномасштабной войны. В частности в сфере безопасности и противодействия современным угрозам. Таким образом Украина благодарит за помощь.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил председатель правления компании Александр Перцовский, общаясь с журналистами.

Читайте также:

"Укрзализныця" делится опытом с партнерами

Перцовский рассказал, что иностранные партнеры хорошо осознают риски, связанные не только с возможными боевыми действиями, но и с террористическими угрозами.

"Мы видим, что нам достаточно много помогают европейцы и другие международные партнеры, поэтому это наш такой способ немножко отблагодарить и поделиться опытом", — сказал председатель правления компании.

Он подчеркнул, что если раньше основное внимание было сосредоточено на вопросах военной логистики, то сейчас ключевым направлением стало противодействие угрозам со стороны беспилотников.

"Мы надеемся, никому это не понадобится, но лучше на нашем опыте научиться и его учесть", — добавил Перцовский.

Ранее Новини.LIVE писали, что из-за российских атак на Укрзализныцю повреждено почти 26 тысяч объектов. По словам председателя правления компании Александра Перцовского, с января таких ударов было уже 472. Под ударами оказывались локомотивы, пассажирские вагоны и вокзалы.

Также в Укрзализныце рассказали, что из-за систематических обстрелов железной дороги проводить эвакуацию пассажиров вынуждены прямо среди поля. Открытое пространство в разы уменьшает риск получить травмы из-за ударной волны или падения обломков.