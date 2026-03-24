Укрзализныця ужесточила правила безопасности пассажиров на фоне атак РФ

Укрзализныця ужесточила правила безопасности пассажиров на фоне атак РФ

Дата публикации 24 марта 2026 20:30
Последствия атаки РФ на поезд Укрзализныци. Фото: УЗ/Facebook

Укрзализныця ужесточила правила безопасности пассажиров и обнародовала ключевые правила эвакуации в дороге. В компании такой шаг объясняют участившимися атаками РФ на поезда. Учитывая это, пассажиров призывают ознакомиться с правилами безопасности и соблюдать их в случае вражеского обстрела.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю во вторник, 24 марта.

В Укрзализныце объяснили, что российские оккупанты все прицельнее охотятся на железную дорогу. Именно поэтому было решено ужесточить правила безопасности пассажиров в дороге.

"Десятки специалистов 24/7 следят за угрозами для каждого рейса в реальном времени и делают все возможное, чтобы эти угрозы минимизировать. Впрочем, в случае атаки на поезд вагон не должен стать ловушкой — для этого и нужна эвакуация. Мы объявим ее только если будет существовать угроза рядом именно с вашим маршрутом", — говорится в заявлении Укрзализныци.

Укрзалізниця посилила првила безпеки через обстріли Росії
Сообщение Укрзализныци о новых правилах безопасности/Facebook

Правила безопасности для пассажиров Укрзализныци

Готовность. После получения сигнала от проводника о повышенной опасности необходимо действовать следующим образом:

  • немедленно подготовьтесь к эвакуации: оденьтесь, положите рядом документы и телефон;
  • оставайтесь на месте до указания проводника;
  • если вам или вашему ребенку нужна будет помощь при выходе из вагона, сообщите об этом проводнику заранее;

Эвакуация. После безопасной остановки поезда, если проводник дает сигнал на эвакуацию:

  • не создавая давки и паники, покиньте вагон через ближайший выход;
  • чемоданы и габаритные вещи оставьте на местах;
  • помогите пассажирам, которые в этом нуждаются;
  • не прыгайте, не наступайте и не останавливайтесь на пути.

После выхода из вагона:

  • быстро пройдите в укрытие (вас там не забудут при отправке поезда) или на безопасное расстояние от вагона;
  • не скапливайтесь непосредственно вблизи поезда — он может быть мишенью;
  • рассредоточьтесь, но держите в поле зрения проводника в сигнальном жилете;
  • в случае взрывов поблизости — лягте на землю лицом вниз, рот держите открытым, закройте голову подручными вещами;
  • внимательно слушайте указания проводников или вокзальщиков.

После возвращения в вагон:

  • дождитесь указания — голосового, мегафоном или свистком — о завершении опасности;
  • если для возвращения в вагон надо пересекать пути, делайте это внимательно и следите за встречными поездами.
Скриншот сообщения Укрзализныци/Facebook

Напомним, что 18 марта российские оккупанты ударили по тепловозу на Черниговщине, в результате чего пострадали люди. Из-за попадания вражеского беспилотника в тепловоз вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, 12 марта российские дроны атаковали объекты железной дороги в Сумской и Николаевской областях. В Сумской области БпЛА повредил тепловозы, пути и здание железнодорожной станции.

Ранее, 8 марта, российский беспилотник ударил по поезду Киев — Сумы, в котором находились около 200 пассажиров. К счастью, никто не пострадал, но из-за поврежденного тепловоза движение поездов пришлось временно приостановить.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
