Укрзализныця ужесточила правила безопасности пассажиров на фоне атак РФ

Укрзализныця ужесточила правила безопасности пассажиров и обнародовала ключевые правила эвакуации в дороге. В компании такой шаг объясняют участившимися атаками РФ на поезда. Учитывая это, пассажиров призывают ознакомиться с правилами безопасности и соблюдать их в случае вражеского обстрела.

Укрзализныця обновила правила безопасности на фоне обстрелов

В Укрзализныце объяснили, что российские оккупанты все прицельнее охотятся на железную дорогу. Именно поэтому было решено ужесточить правила безопасности пассажиров в дороге.

"Десятки специалистов 24/7 следят за угрозами для каждого рейса в реальном времени и делают все возможное, чтобы эти угрозы минимизировать. Впрочем, в случае атаки на поезд вагон не должен стать ловушкой — для этого и нужна эвакуация. Мы объявим ее только если будет существовать угроза рядом именно с вашим маршрутом", — говорится в заявлении Укрзализныци.

Правила безопасности для пассажиров Укрзализныци

Готовность. После получения сигнала от проводника о повышенной опасности необходимо действовать следующим образом:

немедленно подготовьтесь к эвакуации: оденьтесь, положите рядом документы и телефон;

оставайтесь на месте до указания проводника;

если вам или вашему ребенку нужна будет помощь при выходе из вагона, сообщите об этом проводнику заранее;

Эвакуация. После безопасной остановки поезда, если проводник дает сигнал на эвакуацию:

не создавая давки и паники, покиньте вагон через ближайший выход;

чемоданы и габаритные вещи оставьте на местах;

помогите пассажирам, которые в этом нуждаются;

не прыгайте, не наступайте и не останавливайтесь на пути.

После выхода из вагона:

быстро пройдите в укрытие (вас там не забудут при отправке поезда) или на безопасное расстояние от вагона;

не скапливайтесь непосредственно вблизи поезда — он может быть мишенью;

рассредоточьтесь, но держите в поле зрения проводника в сигнальном жилете;

в случае взрывов поблизости — лягте на землю лицом вниз, рот держите открытым, закройте голову подручными вещами;

внимательно слушайте указания проводников или вокзальщиков.

После возвращения в вагон:

дождитесь указания — голосового, мегафоном или свистком — о завершении опасности;

если для возвращения в вагон надо пересекать пути, делайте это внимательно и следите за встречными поездами.

Напомним, что 18 марта российские оккупанты ударили по тепловозу на Черниговщине, в результате чего пострадали люди. Из-за попадания вражеского беспилотника в тепловоз вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, 12 марта российские дроны атаковали объекты железной дороги в Сумской и Николаевской областях. В Сумской области БпЛА повредил тепловозы, пути и здание железнодорожной станции.

Ранее, 8 марта, российский беспилотник ударил по поезду Киев — Сумы, в котором находились около 200 пассажиров. К счастью, никто не пострадал, но из-за поврежденного тепловоза движение поездов пришлось временно приостановить.