Укрзализныця ужесточила правила безопасности пассажиров на фоне атак РФ
Укрзализныця ужесточила правила безопасности пассажиров и обнародовала ключевые правила эвакуации в дороге. В компании такой шаг объясняют участившимися атаками РФ на поезда. Учитывая это, пассажиров призывают ознакомиться с правилами безопасности и соблюдать их в случае вражеского обстрела.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю во вторник, 24 марта.
В Укрзализныце объяснили, что российские оккупанты все прицельнее охотятся на железную дорогу. Именно поэтому было решено ужесточить правила безопасности пассажиров в дороге.
"Десятки специалистов 24/7 следят за угрозами для каждого рейса в реальном времени и делают все возможное, чтобы эти угрозы минимизировать. Впрочем, в случае атаки на поезд вагон не должен стать ловушкой — для этого и нужна эвакуация. Мы объявим ее только если будет существовать угроза рядом именно с вашим маршрутом", — говорится в заявлении Укрзализныци.
Правила безопасности для пассажиров Укрзализныци
Готовность. После получения сигнала от проводника о повышенной опасности необходимо действовать следующим образом:
- немедленно подготовьтесь к эвакуации: оденьтесь, положите рядом документы и телефон;
- оставайтесь на месте до указания проводника;
- если вам или вашему ребенку нужна будет помощь при выходе из вагона, сообщите об этом проводнику заранее;
Эвакуация. После безопасной остановки поезда, если проводник дает сигнал на эвакуацию:
- не создавая давки и паники, покиньте вагон через ближайший выход;
- чемоданы и габаритные вещи оставьте на местах;
- помогите пассажирам, которые в этом нуждаются;
- не прыгайте, не наступайте и не останавливайтесь на пути.
После выхода из вагона:
- быстро пройдите в укрытие (вас там не забудут при отправке поезда) или на безопасное расстояние от вагона;
- не скапливайтесь непосредственно вблизи поезда — он может быть мишенью;
- рассредоточьтесь, но держите в поле зрения проводника в сигнальном жилете;
- в случае взрывов поблизости — лягте на землю лицом вниз, рот держите открытым, закройте голову подручными вещами;
- внимательно слушайте указания проводников или вокзальщиков.
После возвращения в вагон:
- дождитесь указания — голосового, мегафоном или свистком — о завершении опасности;
- если для возвращения в вагон надо пересекать пути, делайте это внимательно и следите за встречными поездами.
Напомним, что 18 марта российские оккупанты ударили по тепловозу на Черниговщине, в результате чего пострадали люди. Из-за попадания вражеского беспилотника в тепловоз вспыхнул масштабный пожар.
Кроме того, 12 марта российские дроны атаковали объекты железной дороги в Сумской и Николаевской областях. В Сумской области БпЛА повредил тепловозы, пути и здание железнодорожной станции.
Ранее, 8 марта, российский беспилотник ударил по поезду Киев — Сумы, в котором находились около 200 пассажиров. К счастью, никто не пострадал, но из-за поврежденного тепловоза движение поездов пришлось временно приостановить.
