Укрзалізниця посилила правила безпеки пасажирів на тлі атак РФ

Укрзалізниця посилила правила безпеки пасажирів на тлі атак РФ

Дата публікації: 24 березня 2026 20:30
Наслідки атаки РФ на поїзд Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Укрзалізниця посилила правила безпеки пасажирів та оприлюднила ключові правила евакуації в дорозі. У компанії такий крок пояснюють дедалі частішими атаками РФ на поїзди. З огляду на це пасажирів закликають ознайомитися з правилами безпеки та дотримуватися їх у разі ворожого обстрілу.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Укрзалізницю у вівторок, 24 березня.

В Укрзалізниці пояснили, що російські окупанти дедалі прицільніше полюють на залізницю. Саме тому було вирішено посилити правила безпеки пасажирів у дорозі.

"Десятки спеціалістів 24/7 слідкують за загрозами для кожного рейсу в реальному часі та роблять усе можливе, щоб ці загрози мінімізувати. Втім, у випадку атаки на поїзд вагон не має стати пасткою — для цього і потрібна евакуація. Ми оголосимо її тільки якщо існуватиме загроза поруч саме з вашим маршрутом", — йдеться у заяві Укрзалізниці.

Повідомлення Укрзалізниці про нові правила безпеки/Facebook

Правила безпеки для пасажирів Укрзалізниці

Готовність. Після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку необхідно діяти наступним чином:

  • негайно підготуйтеся до евакуації: вдягніться, покладіть поруч документи й телефон;
  • залишайтеся на місці до вказівки провідника;
  • якщо вам або вашій дитині потрібна буде допомога при виході з вагона, сповістіть про це провідника заздалегідь;

Евакуація. Після безпекової зупинки поїзда, якщо провідник дає сигнал на евакуацію:

  • не створюючи тисняви та паніки, залиште вагон через найближчий вихід;
  • валізи та габаритні речі залиште на місцях;
  • допоможіть пасажирам, які цього потребують;
  • не стрибайте, не наступайте та не зупиняйтесь на колії.

Після виходу з вагона:

  • швидко пройдіть до укриття (вас там не забудуть при відправці поїзда) або на безпечну відстань від вагона;
  • не скупчуйтесь безпосередньо поблизу поїзда — він може бути мішенню;
  • розосередьтесь, але тримайте в полі зору провідника у сигнальному жилеті;
  • уразі вибухів поблизу — ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами;
  • уважно слухайте вказівки провідників або вокзальників.

Після повернення до вагона:

  • дочекайтесь вказівки — голосової, мегафоном або свистком — про завершення небезпеки;
  • якщо для повернення до вагона треба перетинати колії, робіть це уважно і пильнуйте зустрічні поїзди.
Скриншот повідомлення Укрзалізниці/Facebook

Нагадаємо, що 18 березня російські окупанти вдарили по тепловозу на Чернігівщині, внаслідок чого постраждали люди. Через влучання ворожого безпілотника у тепловоз спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, 12 березня російські дрони атакували об’єкти залізниці у Сумській та Миколаївській областях. У Сумській області БпЛА пошкодив тепловози, колію та будівлю залізничної станції.

Раніше, 8 березня, російський безпілотник вдарив по потягу Київ – Суми, у якому перебували близько 200 пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав, але через пошкоджений тепловоз рух поїздів довелося тимчасово призупинити.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
