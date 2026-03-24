Укрзалізниця посилила правила безпеки пасажирів на тлі атак РФ
Укрзалізниця посилила правила безпеки пасажирів та оприлюднила ключові правила евакуації в дорозі. У компанії такий крок пояснюють дедалі частішими атаками РФ на поїзди. З огляду на це пасажирів закликають ознайомитися з правилами безпеки та дотримуватися їх у разі ворожого обстрілу.
Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Укрзалізницю у вівторок, 24 березня.
В Укрзалізниці пояснили, що російські окупанти дедалі прицільніше полюють на залізницю. Саме тому було вирішено посилити правила безпеки пасажирів у дорозі.
"Десятки спеціалістів 24/7 слідкують за загрозами для кожного рейсу в реальному часі та роблять усе можливе, щоб ці загрози мінімізувати. Втім, у випадку атаки на поїзд вагон не має стати пасткою — для цього і потрібна евакуація. Ми оголосимо її тільки якщо існуватиме загроза поруч саме з вашим маршрутом", — йдеться у заяві Укрзалізниці.
Правила безпеки для пасажирів Укрзалізниці
Готовність. Після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку необхідно діяти наступним чином:
- негайно підготуйтеся до евакуації: вдягніться, покладіть поруч документи й телефон;
- залишайтеся на місці до вказівки провідника;
- якщо вам або вашій дитині потрібна буде допомога при виході з вагона, сповістіть про це провідника заздалегідь;
Евакуація. Після безпекової зупинки поїзда, якщо провідник дає сигнал на евакуацію:
- не створюючи тисняви та паніки, залиште вагон через найближчий вихід;
- валізи та габаритні речі залиште на місцях;
- допоможіть пасажирам, які цього потребують;
- не стрибайте, не наступайте та не зупиняйтесь на колії.
Після виходу з вагона:
- швидко пройдіть до укриття (вас там не забудуть при відправці поїзда) або на безпечну відстань від вагона;
- не скупчуйтесь безпосередньо поблизу поїзда — він може бути мішенню;
- розосередьтесь, але тримайте в полі зору провідника у сигнальному жилеті;
- уразі вибухів поблизу — ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами;
- уважно слухайте вказівки провідників або вокзальників.
Після повернення до вагона:
- дочекайтесь вказівки — голосової, мегафоном або свистком — про завершення небезпеки;
- якщо для повернення до вагона треба перетинати колії, робіть це уважно і пильнуйте зустрічні поїзди.
Нагадаємо, що 18 березня російські окупанти вдарили по тепловозу на Чернігівщині, внаслідок чого постраждали люди. Через влучання ворожого безпілотника у тепловоз спалахнула масштабна пожежа.
Крім того, 12 березня російські дрони атакували об’єкти залізниці у Сумській та Миколаївській областях. У Сумській області БпЛА пошкодив тепловози, колію та будівлю залізничної станції.
Раніше, 8 березня, російський безпілотник вдарив по потягу Київ – Суми, у якому перебували близько 200 пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав, але через пошкоджений тепловоз рух поїздів довелося тимчасово призупинити.
