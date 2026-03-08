Росіяни вдарили по пасажирському потягу Київ-Суми — які наслідки атаки

Пошкоджений через атаку БпЛА потяг Київ-Суми. Фото: Telegram/OleksiiKuleba

Окупанти продовжують бити по цивільних та транспортній інфраструктурі. У неділю, 8 березня, росіяни атакували потяг Київ-Суми, в ньому перебували близько 200 пасажирів.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на потяг Київ-Суми

Сьогодні вранці армія РФ вдарила безпілотником у Сумському районі по потягу Київ-Суми. На момент удару у ньому було близько 200 пасажирів. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Через удар дрона пошкоджений тепловоз. Людей, які прямували у Суми, доставили до кінцевої зупинки іншим локомотивом. Для заміни локомотива довелося тимчасово призупинити рух поїздів.

Пошкоджений через удар потяг. Фото: Telegram/OleksiiKuleba

У пресслужбі Укрзалізниці Суспільному повідомили, що поранених серед залізничників та пасажирів немає. Наразі змін у розкладі руху потягів на цьому напрямку не передбачається.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський додав, що російські атаки на логістику посилилися з початком весни.

"Вчора (7 березня. — Ред.) загалом була масована атака по інфраструктурі. Наші залізничники буквально через хвилини після атак виходили на місце. Рух відновився. Станом на сьогодні ще шість-сім потягів їдуть із затримками, але протягом дня буде повна стабілізація", — зазначив Перцовський.

Він додав, що інфраструктура Сумщини не ушкоджена. Рух відбувається з безпековим контролем.

Обстріли залізничної інфраструктури

На початку березня росіяни атакували потяг на Дніпропетровщині. Ворожий безпілотник вдарив по одному з вагонів під час руху. Через обстріл загинув чоловік, також відомо про постраждалих.

В Укрзалізниці розповіли, що окупанти посилили обстріли залізниці з початку весни. Головні цілі ворога — рухомий склад. Для атак РФ використовує БпЛА та FPV-дрони.

Одна з атак сталася в ніч проти 7 березня. Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру в кількох областях, через що низка потягів змінила маршрути. Водночас в УЗ зазначили, що станом на 8 березня більшість пошкоджених ділянок після останніх атак вже відновлено.