Україна
Российский беспилотник ударил в пассажирский поезд Киев-Сумы

Российский беспилотник ударил в пассажирский поезд Киев-Сумы

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 14:01
Россия атаковала пассажирский поезд Киев-Сумы — что известно
Поврежденный из-за атаки БпЛА поезд Киев-Сумы. Фото: Telegram/OleksiiKuleba

В воскресенье, 8 марта, россияне в очередной раз атаковали гражданское население в Сумской области. Вражеский беспилотник попал в пассажирский поезд Киев-Сумы, в котором находились около 200 человек.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Суспільне.

Читайте также:

Что известно об атаке на поезд Киев-Сумы

Сегодня утром армия РФ ударила беспилотником в Сумском районе по поезду Киев-Сумы. На момент удара в нем было около 200 пассажиров. В результате атаки никто не пострадал.

Из-за удара дрона поврежден тепловоз. Людей, которые направлялись в Сумы, доставили до конечной остановки другим локомотивом. Для замены локомотива пришлось временно приостановить движение поездов.

8 березня росіяни дроном атакували потяг з пасажирами Київ-Суми
Поврежденный из-за удара поезд. Фото: Telegram/OleksiiKuleba

В пресс-службе Укрзализныци Суспільному сообщили, что раненых среди железнодорожников и пассажиров нет. Сейчас изменений в расписании движения поездов на этом направлении не предвидится.

Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский добавил, что российские атаки на логистику усилились с началом весны.

"Вчера (7 марта. — Ред.) в целом была массированная атака по инфраструктуре. Наши железнодорожники буквально через минуты после атак выходили на место. Движение восстановилось. По состоянию на сегодня еще шесть-семь поездов едут с задержками, но в течение дня будет полная стабилизация", — отметил Перцовский.

Он добавил, что инфраструктура Сумщины не повреждена. Движение происходит с контролем безопасности.

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры

В начале марта россияне атаковали поезд на Днепропетровщине. Вражеский беспилотник ударил по одному из вагонов во время движения. Из-за обстрела погиб мужчина, также известно о пострадавших.

В Укрзализныце рассказали, что оккупанты усилили обстрелы железной дороги с начала весны. Главные цели врага — подвижной состав. Для атак РФ использует БпЛА и FPV-дроны.

Одна из атак произошла в ночь на 7 марта. Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в нескольких областях, из-за чего ряд поездов изменили маршруты. В то же время в УЗ отметили, что по состоянию на 8 марта большинство поврежденных участков после последних атак уже восстановлено.

Укрзализныця россияне Сумы обстрелы атака поезд БпЛА
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
