Главная Новости дня Почти 26 тысяч объектов повреждены из-за российских атак на Укрзализныцю

Дата публикации 25 марта 2026 11:28
Поврежденный российским обстрелом вагон поезда. Фото: Укрзализныця

С начала 2026 года на объекты Укрзализныци пришлось уже более 10% всех российских атак, зафиксированных за время полномасштабной войны. По словам председателя правления компании Александра Перцовского, с января таких ударов было уже 472.

Об этом Александр Перцовский сообщил на пресс-конференции, передает Новини.LIVE.

В целом, по его словам, с начала большой войны российские силы почти 5 тысяч раз атаковали объекты компании. Под ударами оказывались локомотивы, пассажирские вагоны и вокзалы.

Перцовский также сообщил о последствиях этих атак для работников и самой инфраструктуры. За время полномасштабной войны погибли 39 железнодорожников. Кроме того, повреждения получили почти 26 тысяч объектов.

Председатель правления "Укрзализныци" отметил, что интенсивность таких атак растет. Он связал это с тем, что весной россияне сместили фокус атак с энергетики на транспортную инфраструктуру, чтобы максимально усложнить логистику по стране.

Укрзализныця не планирует прекращать работу из-за российских атак. В компании наоборот ищут решение, как обеспечить для пассажиров и работников безопасные условия перевозки. Для этого там разработали специальные правила поведения при объявлении воздушной тревоги.

Теперь пассажиров обязательно будут эвакуировать из поездов, чтобы переждать атаку. В Укрзализныце позаботились о том, чтобы пассажиры имели доступ к еде, если остановки поезда будут длительными.

Впрочем, недавно в Одессе произошла трагедия прямо во время эвакуации пассажиров. В воскресенье, 22 марта, произошло столкновение поездов. В результате аварии погибла проводница.

Укрзализныця обстрелы российские удары по железной дороге
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
