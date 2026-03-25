Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Майже 26 тисяч об'єктів пошкоджено через російські атаки на Укрзалізницю

Майже 26 тисяч об'єктів пошкоджено через російські атаки на Укрзалізницю

Дата публікації: 25 березня 2026 11:28
Пошкоджений російським обстрілом вагон поїзда. Фото: Укрзалізниця

Із початку 2026 року на об'єкти Укрзалізниці припало вже понад 10% усіх російських атак, зафіксованих за час повномасштабної війни. За словами голови правління компанії Олександра Перцовського, з січня таких ударів було вже 472.

Про це Олександр Перцовський повідомив на пресконференції, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Росія посилила атаки на залізницю в Україні

Загалом, за його словами, з початку великої війни російські сили майже 5 тисяч разів атакували об'єкти компанії. Під ударами опинялися локомотиви, пасажирські вагони та вокзали.

Перцовський також повідомив про наслідки цих атак для працівників і самої інфраструктури. За час повномасштабної війни загинули 39 залізничників. Крім того, пошкодження отримали майже 26 тисяч об'єктів.

Голова правління "Укрзалізниці" зазначив, що інтенсивність таких атак зростає. Він пов'язав це з тим, що навесні росіяни змістили фокус атак з енергетики на транспортну інфраструктуру, щоб максимально ускладнити логістику по країні.

Укрзалізниця не планує припиняти роботу через російські атаки. У компанії навпаки шукають рішення, як забезпечити для пасажирів та працівників безпечні умови перевезення. Для цього там розробили спеціальні правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги.

Тепер пасажирів обов'язково будуть евакуйовувати з поїздів, щоб перечекати атаку. В Укрзалізниці подбали про те, щоб пасажири мали доступ до їжі, якщо зупинки поїзда будуть тривалими.

Втім, нещодавно в Одесі сталася трагедія прямо під час евакуації пасажирів. В неділю, 22 березня, сталося зіткнення поїздів. Внаслідок аварії загинула провідниця.

Укрзалізниця обстріли російські удари по залізниці
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
