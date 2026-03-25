Майже 26 тисяч об'єктів пошкоджено через російські атаки на Укрзалізницю

Пошкоджений російським обстрілом вагон поїзда. Фото: Укрзалізниця

Із початку 2026 року на об'єкти Укрзалізниці припало вже понад 10% усіх російських атак, зафіксованих за час повномасштабної війни. За словами голови правління компанії Олександра Перцовського, з січня таких ударів було вже 472.

Про це Олександр Перцовський повідомив на пресконференції, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Росія посилила атаки на залізницю в Україні

Загалом, за його словами, з початку великої війни російські сили майже 5 тисяч разів атакували об'єкти компанії. Під ударами опинялися локомотиви, пасажирські вагони та вокзали.

Перцовський також повідомив про наслідки цих атак для працівників і самої інфраструктури. За час повномасштабної війни загинули 39 залізничників. Крім того, пошкодження отримали майже 26 тисяч об'єктів.

Голова правління "Укрзалізниці" зазначив, що інтенсивність таких атак зростає. Він пов'язав це з тим, що навесні росіяни змістили фокус атак з енергетики на транспортну інфраструктуру, щоб максимально ускладнити логістику по країні.

Укрзалізниця не планує припиняти роботу через російські атаки. У компанії навпаки шукають рішення, як забезпечити для пасажирів та працівників безпечні умови перевезення. Для цього там розробили спеціальні правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги.

Тепер пасажирів обов'язково будуть евакуйовувати з поїздів, щоб перечекати атаку. В Укрзалізниці подбали про те, щоб пасажири мали доступ до їжі, якщо зупинки поїзда будуть тривалими.

Втім, нещодавно в Одесі сталася трагедія прямо під час евакуації пасажирів. В неділю, 22 березня, сталося зіткнення поїздів. Внаслідок аварії загинула провідниця.