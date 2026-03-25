УЗ забезпечить гаряче харчування для пасажирів у разі евакуації

Пасажир отримує гаряче харчування. Фото: УЗ

В "Укрзалізниці" запроваджують нові правила безпеки для пасажирських перевезень під час повітряних загроз. Вони передбачають зупинку руху поїздів та обов'язкову евакуацію пасажирів.

Подробиці розповів глава правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Як діятимуть нові правила безпеки

Голова правління компанії повідомив, що під час загрози поїзди зупинятимуться і відновлюватимуть рух лише після її нейтралізації Силами оборони. У цей період пасажирів виводитимуть із вагонів у безпечні місця.

Щоб уникнути ситуацій, коли люди залишаються поза поїздом після відновлення руху, розроблено спеціальний протокол. Перед відправленням обов'язково перевірятимуть наявність усіх пасажирів.

"Є чітка інструкція перед відправленням поїзда: якщо на відповідній станції укриття наявне, то буде перевірка, щоб люди повернулися до свого поїзду. Поїзд продовжить рух, коли буде безпечно", — сказав Перцовський.

Крім того, у разі тривалих затримок — на кілька годин — людей забезпечуватимуть гарячим харчуванням на найближчих станціях. Для цього "Укрзалізниця" співпрацює з організацією World Central Kitchen.

"Можуть бути різні ситуації: якщо зупинка вже тривала, то активуються відповідні протоколи. По-перше, ми маємо забезпечити гаряче харчування, якщо зупинка тривала кілька годин, це відбудеться на наступній зупинці одразу після того, як поїзд відновить рух. По-друге, ми в постійному контакті з ОВА та міськими адміністраціями. Якщо поїзд трохи не доїхав до місця призначення або відбулося влучання, організовуються резервні автобуси", — наголосив Перцовський.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, "Укрзалізниця" посилила правила безпеки пасажирів у зв'язку із атаками РФ. Відтепер у разі загрози удару рух поїздів буде призупинено, а пасажирів попросять евакуюватися.

18 березня російські окупанти завдали удару по тепловозу на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. А 8 березня під атакою опинився пасажирський поїзд "Київ-Суми".