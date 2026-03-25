УЗ обеспечит горячее питание для пассажиров в случае эвакуации

Пассажир получает горячее питание. Фото: УЗ

В "Укрзализныце" вводят новые правила безопасности для пассажирских перевозок во время воздушных угроз. Они предусматривают остановку движения поездов и обязательную эвакуацию пассажиров.

Подробности рассказал глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Как будут действовать новые правила безопасности

Глава правления компании сообщил, что во время угрозы поезда будут останавливаться и восстанавливать движение только после ее нейтрализации Силами обороны. В этот период пассажиров будут выводить из вагонов в безопасные места.

Чтобы избежать ситуаций, когда люди остаются вне поезда после восстановления движения, разработан специальный протокол. Перед отправлением обязательно будут проверять наличие всех пассажиров.

"Есть четкая инструкция перед отправлением поезда: если на соответствующей станции укрытие имеется, то будет проверка, чтобы люди вернулись к своему поезду. Поезд продолжит движение, когда будет безопасно", — сказал Перцовский.

Кроме того, в случае длительных задержек — на несколько часов — людей будут обеспечивать горячим питанием на ближайших станциях. Для этого "Укрзализныця" сотрудничает с организацией World Central Kitchen.

"Могут быть разные ситуации: если остановка уже длительная, то активируются соответствующие протоколы. Во-первых, мы должны обеспечить горячее питание, если остановка длилась несколько часов, это произойдет на следующей остановке сразу после того, как поезд возобновит движение. Во-вторых, мы в постоянном контакте с ОВА и городскими администрациями. Если поезд немного не доехал до места назначения или произошло попадание, организуются резервные автобусы", — подчеркнул Перцовский.

Как сообщали Новини.LIVE раньше, "Укрзализныця" ужесточила правила безопасности пассажиров в связи с атаками РФ. Отныне в случае угрозы удара движение поездов будет приостановлено, а пассажиров попросят эвакуироваться.

18 марта российские оккупанты нанесли удар по тепловозу на Черниговщине. В результате атаки пострадали два человека. А 8 марта под атакой оказался пассажирский поезд "Киев-Сумы".