Допомагали всім вагоном: як пасажирка народила в поїзді Укрзалізниці

Поїзд. Фото: УЗ

Ранковий рейс із Прикарпаття до Центральної України несподівано поповнився ще одним мандрівником. В однієї з пасажирок потяга №44 просто під час руху почалися пологи, через що залізничникам довелося екстрено зупиняти його у Фастові, щоб передати маму та новонародженого хлопчика до рук медиків.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Як зазначили в компанії-перевізнику, останнім часом потяги часто змушені зупинятися поза графіком через загрозу ворожих безпілотників, проте цього разу причина відхилення від розкладу була зовсім іншою, бо в однієї з жінок у 12-му вагоні почалися стрімкі пологи.

Хлопчик з'явився на світ буквально перед самим прибуттям до фастівського перону. Доки поїзд був у русі, необхідну домедичну допомогу породіллі оперативно надавала поїзна бригада разом із небайдужими попутниками. Начальник потяга спрацював на випередження та завчасно попередив чергові служби про ситуацію на борту, тому на платформі їх уже зустрічала команда парамедиків.

Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот

В "Укрзалізниці" подію сприйняли з теплотою та поділилися побажаннями для свого наймолодшого пасажира.

"Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів — зустрінемо вже як свого", — прокоментували залізничники.

Раніше радник Офісу президента та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в ефірі "Київського часу" Новини.LIVE пояснював, чому доводиться зупиняти поїзди під час повітряної тривоги та в яких випадках проводять масову евакуацію пасажирів.

Також в Укрзалізниці пояснили, чому в поїздах перестав масштабно працювати Wi-Fi. Там зазначали, що причина неполадок зі зв'язком пов'язана з оновленою політикою роботи Starlink.