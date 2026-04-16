Помогали всем вагоном: как пассажирка родила в поезде Укрзализныци

Поезд. Фото: УЗ

Утренний рейс из Прикарпатья в Центральную Украину неожиданно пополнился еще одним путешественником. У одной из пассажирок поезда №44 прямо во время движения начались роды, из-за чего железнодорожникам пришлось экстренно останавливать его в Фастове, чтобы передать маму и новорожденного мальчика в руки медиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Как отметили в компании-перевозчике, в последнее время поезда часто вынуждены останавливаться вне графика из-за угрозы вражеских беспилотников, однако на этот раз причина отклонения от расписания была совсем другой, потому что у одной из женщин в 12-м вагоне начались стремительные роды.

Мальчик появился на свет буквально перед самым прибытием к фастовскому перрону. Пока поезд был в движении, необходимую домедицинскую помощь роженице оперативно оказывала поездная бригада вместе с небезразличными попутчиками. Начальник поезда сработал на опережение и заблаговременно предупредил дежурные службы о ситуации на борту, поэтому на платформе их уже встречала команда парамедиков.

В "Укрзализныце" событие восприняли с теплотой и поделились пожеланиями для своего самого молодого пассажира.

Читайте также:

"Примет на такой случай много, но мы просто пожелаем малышу расти здоровым и как можно быстрее вернуться в наши детские вагоны - встретим уже как своего", — прокомментировали железнодорожники.

Ранее советник Офиса президента и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в эфире "Киевского времени" Новини.LIVE объяснял, почему приходится останавливать поезда во время воздушной тревоги и в каких случаях проводят массовую эвакуацию пассажиров.

Также в Укрзализныце объяснили, почему в поездах перестал масштабно работать Wi-Fi. Там отмечали, что причина неполадок со связью связана с обновленной политикой работы Starlink.