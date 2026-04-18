Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Винницкой области столкнулись тепловоз и пассажирский поезд

В Винницкой области столкнулись тепловоз и пассажирский поезд

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 17:09
Пассажирский поезд после столкновения. Фото: соцсети

В Винницкой области на станции Браилов в субботу, 18 апреля, произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев — Перемышль. К счастью, люди не пострадали. В результате инцидента проведут детальное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

В Укрзализныце отметили, что 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали. Они размещены на станции, за ними едет подменный поезд.

Столкновение тепловоза и пассажирского поезда. Фото: Укрзализныця

"Железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры были проведены максимально оперативно и минимизирована задержка поезда. Также договариваемся с операторами других железных дорог, чтобы максимально сохранить пересадки", — говорится в сообщении.

Указанный случай обещают детально расследовать. На месте столкновения работает команда Укрзализныци, чтобы помочь и выяснить обстоятельства.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю, 22 марта во время дроновой опасности в Одесской области столкнулись поезда. Известно, что один из них проводил эвакуацию пассажиров. В результате инцидента погибла проводница и один из пассажиров получил ранения.

Впоследствии председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский сообщил, что погибшей проводницей является 19-летняя Илона Вовк, которая эвакуировала пассажиров. Ее сбил встречный поезд, который направлялся на остановку.

Укрзализныця поезда Винницкая область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации