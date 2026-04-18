В Винницкой области столкнулись тепловоз и пассажирский поезд

Пассажирский поезд после столкновения. Фото: соцсети

В Винницкой области на станции Браилов в субботу, 18 апреля, произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев — Перемышль. К счастью, люди не пострадали. В результате инцидента проведут детальное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

В Укрзализныце отметили, что 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали. Они размещены на станции, за ними едет подменный поезд.

Столкновение тепловоза и пассажирского поезда. Фото: Укрзализныця

"Железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры были проведены максимально оперативно и минимизирована задержка поезда. Также договариваемся с операторами других железных дорог, чтобы максимально сохранить пересадки", — говорится в сообщении.

Указанный случай обещают детально расследовать. На месте столкновения работает команда Укрзализныци, чтобы помочь и выяснить обстоятельства.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю, 22 марта во время дроновой опасности в Одесской области столкнулись поезда. Известно, что один из них проводил эвакуацию пассажиров. В результате инцидента погибла проводница и один из пассажиров получил ранения.

Впоследствии председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский сообщил, что погибшей проводницей является 19-летняя Илона Вовк, которая эвакуировала пассажиров. Ее сбил встречный поезд, который направлялся на остановку.