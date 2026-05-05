Главная Новости дня Более 20 погибших за сутки: РФ атакует, несмотря на режим тишины

Дата публикации 5 мая 2026 22:59
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Запорожье 5 мая. Фото: ГСЧС

Россия продолжает массированные удары по украинским регионам, несмотря на объявленный Президентом Владимиром Зеленским режим тишины. За сутки в результате атак погибли по меньшей мере 27 человек, более сотни получили ранения. Удары зафиксированы по гражданской инфраструктуре и жилым районам в разных областях Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE во вторник, 5 мая.

Атака РФ на Україну 5 травня
Последствия атаки РФ 5 мая. Фото: ГСЧС

Последствия атак РФ за сутки 5 мая

Украина заявила о режиме тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, однако российские атаки не прекратились. Наибольшие потери понесло Запорожье, где погибли 12 человек и еще 37 были ранены после удара управляемыми авиабомбами.

В Днепре атака РФ по предприятию унесла жизни четырех человек, в Краматорске — пятерых, в Чернигове ранены 17 человек.

Обстріл України 5 травня
Разрушения в результате атаки РФ 5 мая. Фото: Нацполиция

О ситуации на местах сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, спасатели и полиция работают в большинстве пострадавших регионов — Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

Читайте также:

По состоянию на сейчас аварийно-спасательные работы в большинстве локаций завершаются. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС, полицию, взрывотехников, кинологов и психологов. Работы продолжаются несмотря на повторные воздушные тревоги и угрозу новых ударов.

Клименко сообщил, что российские войска сознательно били по гражданским объектам — жилым домам, складам, почте, энергетической инфраструктуре и железной дороге. Отдельно зафиксированы удары по спасателям и медикам на Полтавщине и Херсонщине.

На фоне массированных атак РФ Президент Владимир Зеленский заявил, что настоящая тишина должна продолжаться ежедневно, а не только короткими периодами на "празднование". Он отметил, что прекращение огня является реальным, а Украина будет отвечать зеркально на действия России.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что объявленное Украиной перемирие демонстрирует стремление к миру. По его словам, следующий шаг должна сделать Россия, доказав готовность прекратить огонь. Он добавил, что украинская сторона внимательно следит за действиями противника и готова к любому развитию событий.

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 5 мая Россия атаковала газовые объекты в Полтавской и Харьковской областях. В результате ударов погибли работники "Нафтогаза" и спасатели ГСЧС. Также враг нанес повторный ракетный удар во время ликвидации последствий обстрела, что привело к дополнительным жертвам.

Новини.LIVE также писали, что 5 мая российские оккупанты атаковали газодобывающий объект на Полтавщине и нанесли повторный удар по спасателям во время ликвидации последствий обстрела. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, еще 31 получил ранения, трое находятся в тяжелом состоянии. Также повреждена инфраструктура, из-за чего тысячи потребителей остались без газа.

обстрелы перемирие режим тишины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
