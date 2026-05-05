Атака РФ на газовые объекты: погибли работники Нафтогаза и ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС

В ночь на 5 мая Россия атаковала газовые объекты на Полтавщине и Харьковщине. В результате обстрела погибли работники "Нафтогаза" и спасатели ГСЧС. Враг нанес повторный удар во время ликвидации последствий атаки.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Россияне убили работников Нафтогаза и спасателей ГСЧС

Андрей Закревский отметил, что российские войска ударили по газодобывающей инфраструктуре, когда на месте уже работали экстренные службы и работники "Нафтогаза Украины". Именно в этот момент был нанесен еще один ракетный удар, что привело к гибели людей.

В то же время заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины назвал имена погибших и выразил соболезнования их семьям.

"Александр Козин, Юрий Мусиенко, Михаил Дуб — они сегодня погибли на объекте НАК "Нафтогаз". Хочу еще раз выразить искренние соболезнования их родным и близким... Это те люди, которые обеспечивают вам тепло. Люди, которые делают так, чтобы мы могли жить в тепле. Также, к сожалению, погибли спасатели ГСЧС", — проинформировал Закревский.

Читайте также:

Новини.LIVE информировали, что 5 мая российские войска нанесли повторный ракетный удар в Полтавской области по спасателям во время ликвидации последствий обстрела. В результате атаки погибли четыре человека, еще 31 получил ранения, трое — в тяжелом состоянии. Также повреждена инфраструктура, без газа остались более 3 тысяч потребителей.

Новини.LIVE также писали, что днем 5 мая российские армейцы нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, еще пятеро — получили ранения. В городе зафиксированы значительные разрушения и пожары.