Россия атаковала газодобывающий объект на Полтавщине: есть жертвы

Спасатели на месте атакованного объекта. Фото: ГСЧС Полтавщины

Российские войска применили тактику повторного удара на Полтавщине, атаковав спасателей ракетой во время ликвидации последствий ночного обстрела газодобывающего объекта. Общее количество жертв атаки в Полтавском районе возросло до четырех человек, еще 31 человек получил ранения, при этом трое травмированных находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Новини.LIVE.

Россия обстреляла объекты газодобывающей промышленности в Полтавской области

Как сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, в результате вражеских действий был поврежден промышленный объект и железнодорожная инфраструктура.

Масштабные разрушения привели к отключению газа у 3480 абонентов. По состоянию на утро подтверждена гибель четырех человек, а количество травмированных достигло 31 человека. Всем пострадавшим медики оказывают помощь.

Россияне применили тактику коварного двойного удара. Когда на место прибыли подразделения ГСЧС для укрощения большого пожара, противник выпустил ракету по ним. Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил потерю двух опытных сотрудников.

Читайте также:

Среди погибших - Герой Украины, заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко. Под его командованием в 2024 году после удара по Полтаве удалось спасти 17 человек, а сам он был участником более 50 сверхсложных операций.

Виктор Кузьменко. Фото: ГСЧС Украины

Вместе с ним погиб пожарный-спасатель Дмитрий Скриль, который посвятил службе более 20 лет и специализировался на ликвидации огня на объектах нефтегазовой отрасли.

Дмитрий Скриль. Фото: ГСЧС Украины

Кроме гибели двух спасателей, повторный удар стал причиной смерти еще двух гражданских лиц. Ранения во время этой атаки получили восемь человек, а общее количество пострадавших спасателей составляет 23 человека. Трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

"Это сознательные удары по тем, кто спасает жизни. Мы фиксируем каждое военное преступление России. Враг должен понести ответственность за убийства украинцев", — подчеркнул Игорь Клименко.

Новини.LIVE писал ранее, что сегодня, в ночь на 5 мая, Россия нанесла удар по логистической инфраструктуре Украины. В частности, под атаку попала железная дорога в трех областях страны. Пострадавших и погибших в результате обстрела нет, но есть серьезные повреждения и разрушения.

Между тем народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE заявил, что Украина не сможет защитить должным образом энергообъекты до 1 сентября. Он объяснил, что мешает выполнить все работы в срок.