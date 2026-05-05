Росія атакувала газовидобувний об'єкт на Полтавщині: є жертви

Рятувальники на місці атакованого об'єкта. Фото: ДСНС Полтавщини

Російські війська застосували тактику повторного удару на Полтавщині, атакувавши рятувальників ракетою під час ліквідації наслідків нічного обстрілу газовидобувного об'єкта. Загальна кількість жертв атаки в Полтавському районі зросла до чотирьох осіб, ще 31 людина отримала поранення, при цьому троє травмованих перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Новини.LIVE.

Росія обстріляла об'єкти газовидобувної промисловості у Полтавській області

Як повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, внаслідок ворожих дій було пошкоджено промисловий об'єкт та залізничну інфраструктуру.

Масштабні руйнування призвели до відключення газу у 3480 абонентів. Станом на ранок підтверджено загибель чотирьох людей, а кількість травмованих сягнула 31 особи. Усім потерпілим медики надають допомогу.

Росіяни застосували тактику підступного подвійного удару. Коли на місце прибули підрозділи ДСНС для приборкання великої пожежі, противник випустив ракету по них. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив втрату двох досвідчених співробітників.

Читайте також:

Серед загиблих — Герой України, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко. Під його командуванням у 2024 році після удару по Полтаві вдалося врятувати 17 осіб, а сам він був учасником понад 50 надскладних операцій.

Віктор Кузьменко. Фото: ДСНС України

Разом із ним загинув пожежний-рятувальник Дмитро Скриль, який присвятив службі понад 20 років і спеціалізувався на ліквідації вогню на об'єктах нафтогазової галузі.

Дмитро Скриль. Фото: ДСНС України

Окрім загибелі двох рятувальників, повторний удар став причиною смерті ще двох цивільних осіб. Поранення під час цієї атаки отримали вісім людей, а загальна кількість постраждалих рятувальників становить 23 особи. Троє з них наразі перебувають у важкому стані.

"Це свідомі удари по тих, хто рятує життя. Ми фіксуємо кожен воєнний злочин Росії. Ворог має понести відповідальність за вбивства українців", — наголосив Ігор Клименко.

Новини.LIVE писав раніше, що сьогодні, в ніч проти 5 травня, Росія завдала удару по логістичній інфраструктурі України. Зокрема, під атаку потрапила залізниця у трьох областях країни. Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу немає, але є серйозні пошкодження та руйнування.

Тим часом народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE заявив, що Україна не зможе захистити належним чином енергооб'єкти до 1 вересня. Він пояснив, що заважає виконати усі роботи в строк.