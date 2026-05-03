Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардеп: В Україні не встигнуть захистити енергопідстанції до осені

Нардеп: В Україні не встигнуть захистити енергопідстанції до осені

Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 15:27
Нардеп: В Україні не встигнуть захистити енергопідстанції до осені
Пошкоджений енергооб'єкт після обстрілів. Фото: ДТЕК

В Україні не вдасться завершити захист усіх енергетичних підстанцій до 1 вересня. Терміни, які встановив уряд, є нереалістичними. Темпи відновлювальних робіт обмежені ресурсами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE

Захист енергопідстанцій в Україні

Нагорняк заявив, що роботи з відновлення та захисту енергетичної інфраструктури тривають, однак їхні темпи обмежені наявними ресурсами та кадровим дефіцитом.

"Процес будівництва і захисних споруд триває тими темпами, які ми спроможні сьогодні організувати... Важливо не встановлювати нереалістичні строки", — зазначив нардеп. 

Йдеться, зокрема, про підстанції напругою 110 кВ, яких в Україні налічуються тисячі. Саме їх планують оснастити захисними конструкціями для підвищення стійкості енергосистеми до атак.

Читайте також:

Нардеп наголосив, що виконати поставлене урядом завдання до початку осені фактично неможливо. За більш реалістичного сценарію, завершити основні роботи вдасться не раніше кінця року — і лише за умови належного фінансування та ефективного контролю за процесом.

Як писали Новини.LIVE, 30 квітня у семи областях були перебої зі світлом через обстріли Росії. Без електропостачання залишались споживачі  у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Сумській та Харківській областях. 

Також ми писали, що до наступного опалювального сезону в Україні планують посилити захист 245 об'єктів критичної інфраструктури в неприфронтових регіонах. На виконання Планів стійкості регіонів Кабмін виділив 9,2 мільярда гривень.

обстріли енергетика світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації