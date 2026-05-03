Нардеп: В Україні не встигнуть захистити енергопідстанції до осені

Пошкоджений енергооб'єкт після обстрілів. Фото: ДТЕК

В Україні не вдасться завершити захист усіх енергетичних підстанцій до 1 вересня. Терміни, які встановив уряд, є нереалістичними. Темпи відновлювальних робіт обмежені ресурсами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Захист енергопідстанцій в Україні

Нагорняк заявив, що роботи з відновлення та захисту енергетичної інфраструктури тривають, однак їхні темпи обмежені наявними ресурсами та кадровим дефіцитом.

"Процес будівництва і захисних споруд триває тими темпами, які ми спроможні сьогодні організувати... Важливо не встановлювати нереалістичні строки", — зазначив нардеп.

Йдеться, зокрема, про підстанції напругою 110 кВ, яких в Україні налічуються тисячі. Саме їх планують оснастити захисними конструкціями для підвищення стійкості енергосистеми до атак.

Нардеп наголосив, що виконати поставлене урядом завдання до початку осені фактично неможливо. За більш реалістичного сценарію, завершити основні роботи вдасться не раніше кінця року — і лише за умови належного фінансування та ефективного контролю за процесом.

Як писали Новини.LIVE, 30 квітня у семи областях були перебої зі світлом через обстріли Росії. Без електропостачання залишались споживачі у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Також ми писали, що до наступного опалювального сезону в Україні планують посилити захист 245 об'єктів критичної інфраструктури в неприфронтових регіонах. На виконання Планів стійкості регіонів Кабмін виділив 9,2 мільярда гривень.