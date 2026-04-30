Забуранна ініціювала проведення форумів з енергопідготовки до зими

Дата публікації: 30 квітня 2026 20:11
Леся Забуранна на форумі-діалозі "Розвиток ОСН: Закон. Ресурси. Енергонезалежність"

В Україні триває війна, а отже традиційні підходи до підготовки до зими не працюють, а тим часом українці прагнуть бути готовими до можливих викликів. Необхідна децентралізація енерго- та теплозабезпечення. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила народна депутатка Леся Забуранна під час форуму-діалогу "Розвиток ОСН: Закон. Ресурси. Енергонезалежність".

"В лютому ми розпочали такі площадки, форуми, діалоги стосовно того, як вибудувати стратегію підготовки до наступного опалювального сезону з урахуванням, що все ж таки війна, на превеликий жаль, продовжується. І ми мусимо зрозуміти, що традиційні підходи не працюють — нам потрібно робити децентралізацію енерго- і теплозабезпечення", — переконана депутатка.

Для цього, за її словами, важливо визначитися, що для більш ефективної підготовки до зими має робити влада на державному рівні, на місцевому.

Леся Забуранна на форумі-діалозі
Форум-діалог "Розвиток ОСН: Закон. Ресурси. Енергонезалежність"
Виступ Лесі Забуранної на форуму-діалозі

"Також необхідно зрозуміти, як власне активне населення, ОСББ, ЖБК, ОСН можуть залучатись до різноманітних програм і відповідним чином допомагати своїм будинкам бути більш підготовленими до зимового сезону. Ми бачимо запит людей почути про можливості і бути готовими до викликів", — констатувала Леся Забуранна.

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні захищають обʼєкти для наступної зими. Йдеться про ті, які є критичними для проходження наступного опалювального сезону. 

Водночас Денис Шмигаль заявив, що Україна переходить до другого рівня захисту енергетики. Особливу увагу приділяють підстанціям, які останнім часом стали однією з головних цілей атак РФ.

зима війна в Україні енергетика
Карина Приходько
