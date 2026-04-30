Забуранна ініціювала проведення форумів з енергопідготовки до зими

Леся Забуранна на форумі-діалозі "Розвиток ОСН: Закон. Ресурси. Енергонезалежність"

В Україні триває війна, а отже традиційні підходи до підготовки до зими не працюють, а тим часом українці прагнуть бути готовими до можливих викликів. Необхідна децентралізація енерго- та теплозабезпечення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила народна депутатка Леся Забуранна під час форуму-діалогу "Розвиток ОСН: Закон. Ресурси. Енергонезалежність".

"В лютому ми розпочали такі площадки, форуми, діалоги стосовно того, як вибудувати стратегію підготовки до наступного опалювального сезону з урахуванням, що все ж таки війна, на превеликий жаль, продовжується. І ми мусимо зрозуміти, що традиційні підходи не працюють — нам потрібно робити децентралізацію енерго- і теплозабезпечення", — переконана депутатка.

Для цього, за її словами, важливо визначитися, що для більш ефективної підготовки до зими має робити влада на державному рівні, на місцевому.

"Також необхідно зрозуміти, як власне активне населення, ОСББ, ЖБК, ОСН можуть залучатись до різноманітних програм і відповідним чином допомагати своїм будинкам бути більш підготовленими до зимового сезону. Ми бачимо запит людей почути про можливості і бути готовими до викликів", — констатувала Леся Забуранна.

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні захищають обʼєкти для наступної зими. Йдеться про ті, які є критичними для проходження наступного опалювального сезону.

Водночас Денис Шмигаль заявив, що Україна переходить до другого рівня захисту енергетики. Особливу увагу приділяють підстанціям, які останнім часом стали однією з головних цілей атак РФ.