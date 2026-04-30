Забуранная инициировала проведение форумов по энергоподготовке к зиме

В Украине продолжается война, а значит традиционные подходы к подготовке к зиме не работают, а тем временем украинцы стремятся быть готовыми к возможным вызовам. Необходима децентрализация энерго- и теплообеспечения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила народный депутат Леся Забуранная во время форума-диалога "Развитие ОСН: Закон. Ресурсы. Энергонезависимость".

"В феврале мы начали такие площадки, форумы, диалоги о том, как выстроить стратегию подготовки к следующему отопительному сезону с учетом, что все же война, к большому сожалению, продолжается. И мы должны понять, что традиционные подходы не работают — нам нужно делать децентрализацию энерго- и теплообеспечения", — убеждена депутат.

Для этого, по ее словам, важно определиться, что для более эффективной подготовки к зиме должна делать власть на государственном уровне, на местном.

"Также необходимо понять, как собственно активное население, ОСМД, ЖСК, ОСН могут привлекаться к различным программам и соответствующим образом помогать своим домам быть более подготовленными к зимнему сезону. Мы видим запрос людей услышать о возможностях и быть готовыми к вызовам", — констатировала Леся Забуранная.

Как писали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине защищают объекты для следующей зимы. Речь идет о тех, которые являются критическими для прохождения следующего отопительного сезона.

В то же время Денис Шмыгаль заявил, что Украина переходит ко второму уровню защиты энергетики. Особое внимание уделяют подстанциям, которые в последнее время стали одной из главных целей атак РФ.