Зеленский: в Украине защищают объекты для следующей зимы

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине проверяют работу с объектами энергетики и инфраструктуры. Речь идет о тех, которые являются критическими для прохождения зимы. По словам главы государства, эти объекты должны быть полностью функциональны и надежно защищены на следующий отопительный сезон.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении в понедельник, 20 апреля, передает Новини.LIVE.

Подготовка к следующей зиме

Глава государства подчеркнул, что украинцы прошли эту зиму, но было очень непросто. Он поблагодарил всех, кто действительно работал, чтобы помочь людям преодолеть последствия российских атак.

"Никто сейчас не скажет, какой будет ситуация следующей зимой. Мы надеемся, что дипломатия сработает, но должны быть готовы к любым вариантам развития событий. Поэтому для каждого нашего региона определены объекты, которые нуждаются в особой защите, и объекты, которые требуют первоочередного восстановления после ударов этой зимой", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, все громады знают срок выполнения. Он отметил, что график жесткий. Речь идет также об альтернативных источниках поставок электричества и тепла, особенно в городах, как Киев, где многое зависит от централизованного снабжения. Для России оно всегда является мишенью. Зеленский заявил, что задача для всех уровней власти — построить защиту, подготовить резервы, дать достаточный объем поставок тепла и электричества.

Читайте также:

"Областная власть, местные власти имеют свою часть ответственности и должны отнестись к этому на сто процентов серьезно. К сожалению, по состоянию на сейчас не все области, не все общины выполняют то, что надо, но будем следить максимально, чтобы каждый регион был подготовлен", — добавил украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, в Украине утверждены планы устойчивости. По его словам, регионы должны выполнить определенные задачи до 1 сентября.

Ранее Зеленский отметил необходимость создания европейской антибаллистической системы. Он сообщил, что Украина уже ведет переговоры с несколькими странами и работает над этим проектом.