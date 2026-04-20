Утверждены планы устойчивости: Зеленский о подготовке к зиме

Утверждены планы устойчивости: Зеленский о подготовке к зиме

Дата публикации 20 апреля 2026 15:55
Провел специальный селектор со всеми регионами и при участии Премьер-министра Украины и чиновников о подготовке к следующему отопительному сезону - прежде всего с точки зрения безопасности.

Для всех наших областей, городов и громад утверждены вполне конкретные планы устойчивости. Это четкие документы, которые определяют, какие объекты в первую очередь нуждаются в восстановлении, где должна быть дополнительная защита и какие задачи города и громады должны выполнить, чтобы люди получили гарантированные поставки тепла и электричества зимой, несмотря на любые угрозы.

 

Срок реализации планов устойчивости для всех городов и общин - 1 сентября этого года. Соответственно, есть жесткий график заключения договоров и выполнения работ, который должен быть реализован всеми областными и местными властями. К сожалению, на сегодня не все регионы работают именно так, как надо для защиты людей.

 

Сегодня подробно обсудили ситуацию в областях, которые отстают от графика. Особое внимание уделили Донецкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской области, Запорожью, Херсону, Львовской области и городу Киев.

 

В столице очевидно не хватает понимания, что следующей зимой достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения должны быть обеспечены для всех районов города. На Львовщине есть вопросы по нескольким энергообъектам, и надо, чтобы областная власть и правительственные структуры четко определили, кто именно должен отвечать за своевременное выполнение государственного задания.

 

Поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с министром обороны Украины проработать с руководителями Херсона, Запорожья, Черниговщины и Харьковщины дополнительное обеспечение перехватчиками и тренировки экипажей: у наших воинов должно быть достаточное количество и качество средств реагирования на все типы "шахедов". Правительство Украины готово помогать регионам, которые в этом нуждаются и чьи запросы обоснованы. Отдельный перечень задач выполняет Агентство восстановления.

 

Благодарен всем, кто работает вовремя и полноценно обеспечивает защиту для украинской инфраструктуры и своих общин.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский отопительный сезон зима
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
