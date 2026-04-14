Четыре области не успевают подготовиться к зиме: Зеленский
Четыре региона Украины не успевают вовремя построить защиту для своих энергообъектов до начала зимы. Поэтому правительство возвращает регулярные совместные совещания с участием военных и правоохранителей, а местные власти жестко предупреждает о персональной ответственности за сорванные сроки.
Об этом говорится в докладе Президента Украины Владимира Зеленского, передает Новини.LIVE.
Зеленский заявил о плохой подготовке критических объектов некоторых регионов к зиме
Чтобы усилить энергетику, Украина активно работает с западными союзниками. Президент заявил, что вскоре ожидаются хорошие новости по технической помощи.
"Рассчитываем также на новые договоренности с нашими партнерами по поставкам оборудования для энергообъектов — это должно быть достигнуто уже на этой неделе", — говорится в заявлении по итогам доклада.
Также чиновники проверили, как области и крупные города строят защиту для энергетики на местах. Сейчас работы активно продолжаются на 368 объектах. Однако оказалось, что далеко не все руководители на местах справляются со своими задачами вовремя.
"Видим, к сожалению, отставание части регионов от графика, который был определен для конкретного результата к началу нового отопительного сезона. Есть вопросы к работам во Львовской, Волынской, Одесской областях и в Киеве", — констатировали во время совещания.
Чтобы решить эту проблему и ускорить строительство, правительство решило вернуть формат регулярных совещаний. К ним будут привлекать министров, руководителей областей, правоохранителей, а также военных, которые отвечают за прикрытие этих объектов от атак.
"Задача общегосударственная — полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в определенный срок. Это защита людей, и ответственность за это будет персональной в каждом регионе", — резюмировали по итогам встречи.
Как писали ранее Новини.LIVE, министр энергетики Денис Шмыгаль в апреле заявил о приоритетных направлениях для восстановления и укрепления энергетики в Украине до наступления нового отопительного сезона. Поскольку Россия интенсивно атаковала объекты энергетики с осени и весь зимний сезон, Украина потеряла около 9 ГВт мощности. Это привело к масштабным сбоям и перебоям с теплоснабжением в самые сильные морозы.
На подготовку регионов к новому отопительному сезону Правительство выделило 22 млрд гривен. Хотя эта сумма не покрывает полностью всех потребностей, средства направят на каждый регион индивидуально, в зависимости от потребностей. Зато премьер-министр Юлия Свириденко отмечала, что для всех необходимых работ для обновления энергетик, нужно потратить не менее 278 млрд гривен.
В то же время в Киеве возникли серьезные проблемы с выполнением так называемого "Плана устойчивости", то есть подготовки к зимнему сезону. Депутат Киевского городского совета, доктор юридических наук Леонид Емец отметил, что есть преграды в законодательстве, которые не дают осуществить ряд нужных процессов и работ.
