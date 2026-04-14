Чотири області не встигають підготуватися до зими: Зеленський

Володимир Зеленський на нараді. Фото: ОПУ

Чотири регіони України не встигають вчасно збудувати захист для своїх енергооб'єктів до початку зими. Через це уряд повертає регулярні спільні наради за участю військових та правоохоронців, а місцеву владу жорстко попереджає про персональну відповідальність за зірвані терміни.

Про це йдеться у доповіді Президента України Володимира Зеленського, передає Новини.LIVE.

Зеленський заявив про погану підготовку критичних об'єктів деяких регіонів до зими

Щоб посилити енергетику, Україна активно працює із західними союзниками. Президент заявив, що незабаром очікуються хороші новини щодо технічної допомоги.

"Розраховуємо також на нові домовленості з нашими партнерами щодо постачання обладнання для енергообʼєктів – це має бути досягнуто вже цього тижня", — йдеться у заяві за підсумками доповіді.

Також посадовці перевірили, як області та великі міста будують захист для енергетики на місцях. Зараз роботи активно тривають на 368 об'єктах. Проте виявилося, що далеко не всі керівники на місцях справляються зі своїми завданнями вчасно.

"Бачимо, на жаль, відставання частини регіонів від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону. Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві", — констатували під час наради.

Щоб розв'язати цю проблему і пришвидшити будівництво, уряд вирішив повернути формат регулярних нарад. До них залучатимуть міністрів, очільників областей, правоохоронців, а також військових, які відповідають за прикриття цих об'єктів від атак.

"Завдання загальнодержавне – повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін. Це захист людей, і відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні", — резюмували за підсумками зустрічі.

Як писали раніше Новини.LIVE, міністр енергетики Денис Шмигаль у квітні заявив про пріоритетні напрямки для відбудови та зміцнення енергетики в Україні до настання нового опалювального сезону. Оскільки Росія інтенсивно атакувала об'єкти енергетики з осені і весь зимовий сезон, Україна втратила близько 9 ГВт потужності. Це призвело до масштабних блеакутів та перебоїв з теплопостачанням у найлютіші морози.

На підготовку регіонів до нового опалювального сезону Уряд виділив 22 млрд гривень. Хоча ця сума не покриває повністю усіх потреб, кошти спрямують на кожен регіон індивідуально, залежно від потреб. Натомість прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначала, що для усіх потрібних робіт для поновлення енергетик, потрібно витратити щонайменше 278 млрд гривень.

Водночас у Києві виникли серйозні проблеми із виконанням так званого "Плану стійкості", тобто підготовки до зимового сезону. Депутат Київської міської ради, доктор юридичних наук Леонід Ємець зазначив, що є перепони у законодавстві, які не дають здійснити низку потрібних процесів та робіт.