Затверджені плани стійкості: Зеленський про підготовку до зими

Президент України Володимир Зеленський.

У понеділок, 20 квітня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже затверджено плани стійкості для підготовки до опалювального сезону, які мають забезпечити стабільне постачання тепла та електроенергії навіть в умовах загроз. Глава держави наголосив, що всі регіони повинні виконати визначені завдання до 1 вересня. Особливу увагу під час наради приділили областям, які відстають від графіків підготовки.

Про це інформує Новини.LIVE.

Зеленський про підготовку до нового опалювального сезону

Сьогодні, 20 квітня, Володимир Зеленський провів спеціальну нараду з керівниками регіонів, урядовцями та прем’єр-міністром щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Основний акцент був зроблений на безпековій складовій та готовності інфраструктури до можливих викликів.

За підсумками зустрічі для всіх областей, міст і громад затверджено конкретні плани стійкості. Це документи, які визначають об’єкти для першочергового відновлення, необхідні заходи захисту та завдання для забезпечення стабільного постачання тепла й електроенергії взимку.

Як наголосив президент, термін виконання планів — до 1 вересня цього року. Він підкреслив, що встановлено чіткий графік робіт, який мають виконати всі місцеві та обласні влади, однак частина регіонів відстає від графіка.

Окремо під час наради розглянули ситуацію в проблемних регіонах, серед яких Донеччина, Чернігівщина, Полтавщина, Кіровоградська область, Запоріжжя, Херсон, Львівщина та Київ.

Зокрема, щодо столиці Зеленський наголосив на недостатній готовності резервних джерел енергопостачання для всіх районів міста, а у Львівській області є питання щодо кількох енергетичних об’єктів.

"У столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста. На Львівщині є питання по кількох енергообʼєктах, і треба, щоб обласна влада та урядові структури чітко визначили, хто саме повинен відповідати за вчасне виконання державного завдання", — зауважив лідер.

Під час наради також було доручено посилити захист критичної інфраструктури. Зокрема, командувач Повітряних сил ЗСУ разом із міністром оборони мають опрацювати додаткове забезпечення регіонів засобами протидії ворожим безпілотникам та організувати відповідну підготовку екіпажів.

Уряд, за словами президента, готовий підтримувати регіони, які потребують допомоги та мають обґрунтовані запити. Окремі завдання у сфері відновлення інфраструктури також виконує Агентство відновлення.

Скриншот повідомлення Зеленського

Новини.LIVE інформували, що нещодавно голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявив, що українські громади мають переходити на власну генерацію енергії для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. Він наголосив, що такий підхід є важливою частиною національного плану стійкості в умовах війни.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський заявляв, що чотири регіони України відстають від графіків підготовки енергетичних об’єктів до зимового періоду та не встигають завершити захисні роботи вчасно. Через це уряд відновлює регулярні спільні наради за участі військових і правоохоронців, а місцеву владу попереджають про персональну відповідальність за зрив термінів.