Сухомлин заявив, що міста мають перейти на власну генерацію енергії

Сухомлин заявив, що міста мають перейти на власну генерацію енергії

Дата публікації: 17 квітня 2026 20:18
Сергій Сухомлин. Фото: кадр з відео

Кожна громада в Україні повинна забезпечити себе власними джерелами енергії для стабільної роботи критичної інфраструктури. Такий підхід є ключовим елементом національного плану стійкості в умовах війни.

Про це заявив у інтерв'ю Новини.LIVE голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

 

Українські міста мають мати власну генерацію енергії

Сухомлин заявив, що Україні необхідно переходити до нової моделі енергозабезпечення, заснованої на децентралізації та розвитку локальної генерації.

За його словами, план стійкості держави не обмежується лише фізичним захистом енергетичних об'єктів.

Читайте також:

"Це власна генерація електричної енергії за допомогою газопоршневих та газотурбінних станцій, і кожне місто має побудувати такий об'єм, який повністю перекриває його потреби", — наголосив він.

Сухомлин підкреслив, що найбільшою проблемою залишається застаріла система теплопостачання, яка дісталася Україні у спадок ще з радянських часів. За таких умов великі міста особливо вразливі до ракетних атак.

"Досвід цієї зими показав, що міста, які мають єдине чи декілька великих джерел тепла, можуть дуже складно проходити опалювальний сезон, бо ворогу легко розбити цю генерацію великої потужності", — зазначив посадовець.

Він додав, що саме децентралізація енергосистеми дозволить підвищити стійкість міст та мінімізувати ризики від ворожих ударів по критичній інфраструктурі.

Як писали Новини.LIVE раніше, підготовка до наступного опалювального сезону стала ключовим завданням для Міністерства розвитку громад та територій, яке ще з лютого розробляє окремі стратегії для кожного регіону.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що чотири регіони ризикують не встигнути вчасно збудувати захист для енергооб'єктів до початку зими. У зв'язку з цим уряд відновлює регулярні координаційні наради за участю військових і правоохоронців, а місцеву владу попереджає про персональну відповідальність у разі зриву термінів.

опалювальний сезон теплопостачання енергетика
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
