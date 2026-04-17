Сухомлин заявил, что города должны перейти на собственную генерацию энергии

Сергей Сухомлин. Фото: кадр из видео

Каждая община в Украине должна обеспечить себя собственными источниками энергии для стабильной работы критической инфраструктуры. Такой подход является ключевым элементом национального плана устойчивости в условиях войны.

Об этом заявил в интервью Новини.LIVE глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Украинские города должны иметь собственную генерацию энергии

Сухомлин заявил, что Украине необходимо переходить к новой модели энергообеспечения, основанной на децентрализации и развитии локальной генерации.

По его словам, план устойчивости государства не ограничивается только физической защитой энергетических объектов.

"Это собственная генерация электрической энергии с помощью газопоршневых и газотурбинных станций, и каждый город должен построить такой объем, который полностью перекрывает его потребности", — подчеркнул он.

Сухомлин подчеркнул, что самой большой проблемой остается устаревшая система теплоснабжения, которая досталась Украине в наследство еще с советских времен. При таких условиях крупные города особенно уязвимы к ракетным атакам.

"Опыт этой зимы показал, что города, которые имеют единственный или несколько крупных источников тепла, могут очень сложно проходить отопительный сезон, потому что врагу легко разбить эту генерацию большой мощности", — отметил чиновник.

Он добавил, что именно децентрализация энергосистемы позволит повысить устойчивость городов и минимизировать риски от вражеских ударов по критической инфраструктуре.

Как писали Новини.LIVE ранее, подготовка к следующему отопительному сезону стала ключевой задачей для Министерства развития общин и территорий, которое еще с февраля разрабатывает отдельные стратегии для каждого региона.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что четыре региона рискуют не успеть вовремя построить защиту для энергообъектов до начала зимы. В связи с этим правительство возобновляет регулярные координационные совещания с участием военных и правоохранителей, а местные власти предупреждает о персональной ответственности в случае срыва сроков.