Готовимся к зиме: Зеленский о встрече с громадами на Закарпатье

Президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля провел встречу Конгресса местных и региональных властей на Закарпатье и обсудил с представителями общин подготовку к следующему отопительному сезону. В мероприятии приняли участие чиновники, парламентарии, а также представители национальных сообществ, в частности украинской венгерской общины.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении.

Результаты встречи Конгресса местных и региональных властей

"Сегодня мы с нашими общинами. Встреча Конгресса местных, региональных властей — были наши чиновники, парламентарии принимали участие. Также здесь, на Закарпатье, была встреча с нашей украинской венгерской общиной. Важно, что есть внимание и уважение для всех сообществ в Украине", — рассказал Зеленский.

Он поблагодарил общины, которые эффективно работали в течение зимнего периода. По его словам, Украина смогла пройти сложный сезон благодаря совместным усилиям работников энергетических компаний, коммунальных служб и бизнеса, который обеспечивал поставки и логистику.

"Реально это наш общий государственный успех, что планы России на зиму были сорваны. Сейчас мы уже начали готовиться на следующую зиму. Надо не терять время. Хотя сложно обеспечить все потребности из-за блокирования европейских средств для Украины — тех средств, которые должны были пойти и на восстановление, и на новую защиту на зиму, и на развитие альтернативных сетей и генерации", — отметил глава государства.

По его словам, Украина все же полагается на внутренние ресурсы и продолжает переговоры с партнерами по разблокированию финансирования.

В итоге президент также призвал украинские общины активнее взаимодействовать с международными партнерами на местном уровне и объяснять, что задержка помощи Украине фактически играет в пользу России.

