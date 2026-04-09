Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Готуємось до зими: Зеленський про зустріч з громадами на Закарпатті

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 18:24
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня провів зустріч Конгресу місцевих та регіональних влад на Закарпатті та обговорив із представниками громад підготовку до наступного опалювального сезону. У заході взяли участь урядовці, парламентарі, а також представники національних спільнот, зокрема української угорської громади.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні. 

Результати зустрічі Конгресу місцевих та регіональних влад

"Сьогодні ми з нашими громадами. Зустріч Конгресу місцевих, регіональних влад — були наші урядовці, парламентарі брали участь. Також тут, на Закарпатті, була зустріч з нашою українською угорською громадою. Важливо, що є увага й повага для всіх спільнот в Україні", — розповів Зеленський. 

Він подякував громадам, які ефективно працювали протягом зимового періоду. За його словами, Україна змогла пройти складний сезон завдяки спільним зусиллям працівників енергетичних компаній, комунальних служб і бізнесу, який забезпечував постачання та логістику.

"Реально це наш спільний державний успіх, що плани Росії на зиму були зірвані. Зараз ми вже почали готуватись на наступну зиму. Треба не втрачати час. Хоч складно забезпечити всі потреби через блокування європейських коштів для України — тих коштів, які мали піти і на відновлення, і на новий захист на зиму, і на розбудову альтернативних мереж і генерації", — зазначив глава держави. 

Читайте також:

За його словами, Україна все ж покладається на внутрішні ресурси та продовжує перемовини з партнерами щодо розблокування фінансування.

У підсумку президент також закликав українські громади активніше взаємодіяти з міжнародними партнерами на місцевому рівні та пояснювати, що затримка допомоги Україні фактично грає на користь Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова припинити удари по російській енергетиці за умови аналогічних дій з боку РФ. За його словами, якщо не бити по Росії, то вона буде бити по нас. 

Також президент висловився про розблокування допомоги на 90 млрд євро. Він наголосив, що ці кошти необхідні для подальшого функціонування української армії.

Володимир Зеленський Закарпаття зима
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації