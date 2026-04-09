Готуємось до зими: Зеленський про зустріч з громадами на Закарпатті

Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня провів зустріч Конгресу місцевих та регіональних влад на Закарпатті та обговорив із представниками громад підготовку до наступного опалювального сезону. У заході взяли участь урядовці, парламентарі, а також представники національних спільнот, зокрема української угорської громади.

про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Результати зустрічі Конгресу місцевих та регіональних влад

"Сьогодні ми з нашими громадами. Зустріч Конгресу місцевих, регіональних влад — були наші урядовці, парламентарі брали участь. Також тут, на Закарпатті, була зустріч з нашою українською угорською громадою. Важливо, що є увага й повага для всіх спільнот в Україні", — розповів Зеленський.

Він подякував громадам, які ефективно працювали протягом зимового періоду. За його словами, Україна змогла пройти складний сезон завдяки спільним зусиллям працівників енергетичних компаній, комунальних служб і бізнесу, який забезпечував постачання та логістику.

"Реально це наш спільний державний успіх, що плани Росії на зиму були зірвані. Зараз ми вже почали готуватись на наступну зиму. Треба не втрачати час. Хоч складно забезпечити всі потреби через блокування європейських коштів для України — тих коштів, які мали піти і на відновлення, і на новий захист на зиму, і на розбудову альтернативних мереж і генерації", — зазначив глава держави.

За його словами, Україна все ж покладається на внутрішні ресурси та продовжує перемовини з партнерами щодо розблокування фінансування.

У підсумку президент також закликав українські громади активніше взаємодіяти з міжнародними партнерами на місцевому рівні та пояснювати, що затримка допомоги Україні фактично грає на користь Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова припинити удари по російській енергетиці за умови аналогічних дій з боку РФ. За його словами, якщо не бити по Росії, то вона буде бити по нас.

Також президент висловився про розблокування допомоги на 90 млрд євро. Він наголосив, що ці кошти необхідні для подальшого функціонування української армії.