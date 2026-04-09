Політичне питання: Зеленський про блокування кредиту Угорщиною

Президент Володимир Зеленський заявив, що Угорщина блокує надання кредиту Україні з політичних причин. За його словами, аргументи про проблеми з постачанням нафти не відповідають дійсності. Глава держави також припустив, що навіть за інших умов Будапешт знайшов би інший привід для блокування фінансування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у четвер, 9 квітня.

Зеленський про блокування Угорщиною кредиту для України

Зеленський пояснив, що Україна не перешкоджала постачанню нафти до Угорщини та Словаччини, адже існували альтернативні маршрути.

Зокрема, він згадав про можливості Хорватії, яка мала достатні ресурси для забезпечення цих країн необхідними обсягами.

Український лідер наголосив, що питання блокування кредиту має радше політичний характер, а не пов’язане з енергетикою чи технічними обмеженнями.

Читайте також:

На думку президента, навіть у разі відновлення інфраструктури, зокрема нафтопроводу "Дружба", позиція Угорщини навряд чи змінилася б.

Коментуючи ситуацію, Зеленський зазначив: "Угорщина блокує кредит для України через політичне питання".

Новини.LIVE інформували, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, ймовірно, пропонував Сергію Лаврову документ, пов’язаний із вступом України до ЄС. Опубліковані аудіозаписи свідчать про дружній тон розмови та можливу близькість контактів між Будапештом і Москвою. Ні угорська влада, ні Кремль наразі публічно не відреагували на ці матеріали.

Також Новини.LIVE писали, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто намагався зняти санкції ЄС з окремих російських олігархів. Він особливо наполягав на виключенні з чорного списку сестри Алішера Усманова і координував свої дії зі Словаччиною. За даними аудіозаписів, Сійярто підтримував регулярний контакт із Сергієм Лавровим для просування інтересів російського бізнесу в ЄС.