Политический вопрос: Зеленский о блокировании кредита Венгрией

Дата публикации 9 апреля 2026 16:27
Политический вопрос: Зеленский о блокировании кредита Венгрией
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Венгрия блокирует предоставление кредита Украине по политическим причинам. По его словам, аргументы о проблемах с поставками нефти не соответствуют действительности. Глава государства также предположил, что даже при других условиях Будапешт нашел бы другой повод для блокирования финансирования.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в четверг, 9 апреля.

Зеленский о блокировании Венгрией кредита для Украины

Зеленский пояснил, что Украина не препятствовала поставкам нефти в Венгрию и Словакию, ведь существовали альтернативные маршруты.

В частности, он вспомнил о возможностях Хорватии, которая имела достаточные ресурсы для обеспечения этих стран необходимыми объемами.

Украинский лидер подчеркнул, что вопрос блокирования кредита имеет скорее политический характер, а не связан с энергетикой или техническими ограничениями.

По мнению президента, даже в случае восстановления инфраструктуры, в частности нефтепровода "Дружба", позиция Венгрии вряд ли изменилась бы.

Комментируя ситуацию, Зеленский отметил: "Венгрия блокирует кредит для Украины из-за политического вопроса".

Новини.LIVE информировали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, вероятно, предлагал Сергею Лаврову документ, связанный со вступлением Украины в ЕС. Опубликованные аудиозаписи свидетельствуют о дружественном тоне разговора и возможной близости контактов между Будапештом и Москвой. Ни венгерские власти, ни Кремль пока публично не отреагировали на эти материалы.

Также Новини.LIVE писали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто пытался снять санкции ЕС с отдельных российских олигархов. Он особенно настаивал на исключении из черного списка сестры Алишера Усманова и координировал свои действия со Словакией. По данным аудиозаписей, Сийярто поддерживал регулярный контакт с Сергеем Лавровым для продвижения интересов российского бизнеса в ЕС.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

