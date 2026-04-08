Сийярто предлагал РФ прислать документ о вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто якобы предлагал своему российскому коллеге Сергею Лаврову документ, связанный с процессом вступления Украины в ЕС. Обнародованные аудиозаписи свидетельствуют о дружеском тоне общения и возможных тесных контактах между Будапештом и Москвой. В Венгрии пока не комментируют новые записи, в то же время Кремль также воздержался от заявлений.

Венгрия предлагала РФ документы по вступлению Украины в ЕС

По данным агентства Reuters и консорциума журналистских расследований VSquare, во время одного из разговоров Лавров упоминает об интересе Москвы к документу о роли языков национальных меньшинств в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Сийярто в ответ заявил: "Я пришлю вам. Это не проблема".

Пока неизвестно, какой именно документ должен был передать венгерский министр и был ли он в открытом доступе. Reuters не смогло независимо подтвердить подлинность записей, а официальные представители Будапешта новые опубликованные материалы пока не комментировали.

Журналисты добавляют, что записи телефонных разговоров за период 2023-2025 годов свидетельствуют о регулярном обмене информацией между венгерской и российской сторонами, включая детали внутренних переговоров в ЕС.

В частности, обсуждались подготовка визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву в 2024 году и блокирование новых санкций ЕС против РФ в 2025 году.

Отдельные моменты записей показывают, что Сийярто предлагал помощь Лаврову в вопросах ЕС. Как отмечают журналисты, венгерский министр прямо говорил: "Сергей, я всегда к вашим услугам".

Также в записях фигурирует согласие Сийярто передать российской стороне документы ЕС через венгерское посольство в Москве. Ранее министр назвал прослушивание его разговоров "большим скандалом", а премьер Орбан поручил провести расследование.

Новини.LIVE информировали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто мог способствовать снятию санкций ЕС с отдельных российских олигархов. По данным журналистов, он обсуждал это со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и даже привлекал для этого другие правительства. Аудиозаписи и стенограммы разговоров свидетельствуют, что Сийярто активно поддерживал интересы российского бизнеса на уровне ЕС.

Также Новини.LIVE сообщали, что впоследствии Сийярто прокомментировал утечку аудиозаписей своих разговоров с Сергеем Лавровым. Он критиковал санкционную политику ЕС против России и объяснил, что записи могли стать известны из-за прослушивания иностранными спецслужбами. По словам Сийярто, в утечке также участвовали венгерские журналисты.