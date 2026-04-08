Сійярто пропонував РФ надіслати документ про вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто нібито пропонував своєму російському колезі Сергію Лаврову документ, пов’язаний із процесом вступу України до ЄС. Оприлюднені аудіозаписи свідчать про дружній тон спілкування і можливі тісні контакти між Будапештом та Москвою. В Угорщині наразі не коментують нові записи, водночас Кремль також утримався від заяв.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

За даними агентства Reuters та консорціуму журналістських розслідувань VSquare, під час однієї з розмов Лавров згадує про інтерес Москви до документа щодо ролі мов національних меншин у переговорах про вступ України до ЄС. Сійярто у відповідь заявив: "Я надішлю вам. Це не проблема".

Наразі невідомо, який саме документ мав передати угорський міністр і чи був він у відкритому доступі. Reuters не змогло незалежно підтвердити автентичність записів, а офіційні представники Будапешта нові опубліковані матеріали поки не коментували.

Журналісти додають, що записи телефонних розмов за період 2023–2025 років свідчать про регулярний обмін інформацією між угорською та російською сторонами, включно з деталями внутрішніх переговорів у ЄС.

Зокрема, обговорювалися підготовка візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви у 2024 році та блокування нових санкцій ЄС проти РФ у 2025 році.

Окремі моменти записів показують, що Сійярто пропонував допомогу Лаврову у питаннях ЄС. Як зазначають журналісти, угорський міністр прямо казав: "Сергію, я завжди до ваших послуг".

Також у записах фігурує згода Сійярто передати російській стороні документи ЄС через угорське посольство в Москві. Раніше міністр назвав прослуховування його розмов "великим скандалом", а прем’єр Орбан доручив провести розслідування.

Новини.LIVE інформували, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто міг сприяти зняттю санкцій ЄС з окремих російських олігархів. За даними журналістів, він обговорював це зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим і навіть залучав для цього інші уряди. Аудіозаписи та стенограми розмов свідчать, що Сійярто активно підтримував інтереси російського бізнесу на рівні ЄС.

Також Новини.LIVE повідомляли, що згодом Сійярто прокоментував витік аудіозаписів своїх розмов із Сергієм Лавровим. Він критикував санкційну політику ЄС проти Росії та пояснив, що записи могли стати відомі через прослуховування іноземними спецслужбами. За словами Сійярто, у витоку також брали участь угорські журналісти.