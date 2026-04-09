Зеленський: якщо не бити по РФ, вона буде бити по нас

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити удари по російській енергетиці за умови аналогічних дій з боку РФ. Водночас він наголосив, що Україна змушена відповідати на атаки, щоб стримувати агресора. Також глава держави прокоментував можливий тиск партнерів щодо обмеження таких ударів.

Про це Володимир Зеленський сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у четвер, 9 квітня.

Зеленський про удари ЗСУ по Росії

За словами Зеленського, позиція України залишається незмінною: удари можуть бути зупинені лише у разі дзеркальних дій з боку Росії. Він підкреслив, що мовиться виключно про захист та відповідь на російські атаки по українській інфраструктурі.

Таку заяву президент зробив у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, коментуючи як ситуацію з ударами по енергетиці, так і реакцію міжнародних партнерів.

Коментуючи необхідність жорсткої відповіді на дії РФ, Зеленський зазначив:

Читайте також:

"Ми використовуємо нашу зброю. Ми захищаємося. І якщо не бити їм по морді, вони будуть бити по нас і навіть не рахуватись з нами, і не відчувати, що таке війна".

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив про плани російських військ захопити Покровський напрямок до кінця квітня. Однак він зазначив, що наразі у них недостатньо сил, аби реалізувати цей задум. За словами президента, нині російська армія зазнає значних втрат.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Зеленський заявляв, що Україна наразі не має надійних гарантій безпеки, тому говорити про подальші кроки в мирному процесі передчасно. Також глава держави наголосив, що залишення Донбасу неможливе, адже РФ може використати ці території для нових наступів.