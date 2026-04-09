Сил у них на це немає: Зеленський про наміри РФ захопити Покровськ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагаються просунутися на Покровському напрямку до кінця квітня. Водночас за його словами, у ворога бракує ресурсів для реалізації цих планів. Також глава держави наголосив на значних втратах, яких зазнають росіяни під час наступальних дій.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у четвер, 9 квітня.

Зеленський про плани РФ щодо Покровська

За словами Зеленського, йдеться про спроби захопити низку населених пунктів, зокрема Дружківку, Костянтинівку та інші міста в цьому районі.

Він підкреслив, що такі дії з боку РФ не є новими, адже подібні сценарії українська сторона вже спостерігала раніше.

Президент зазначив, що попри постійні спроби наступу, російські війська не демонструють достатнього потенціалу для досягнення поставлених цілей. За його словами, ворог діє за схожими схемами, змінюючи лише час і підходи, але не маючи достатніх сил для прориву.

Коментуючи ситуацію на Покровському напрямку, Зеленський сказав:

"Ця операція, чесно кажучи, вона одна й та сама. Ми бачили ті самі кадри, але різні підходи, різні дати. Сил у них недостатньо для цього. Великі втрати вони (росіяни, — Ред.) несуть".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори з Росією тимчасово призупинені через зміну пріоритетів США. За його словами, Вашингтон наразі зосереджений на ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на темпи консультацій щодо війни в Україні. Водночас глава держави запевнив, що діалог відновлять.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський говорив про те, що готовий до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, але не в Києві чи Москві. За словами глави держави, перемовини можуть відбутися на нейтральній території — у Європі, США або на Близькому Сході.