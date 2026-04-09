Сил у них на это нет: Зеленский о намерениях РФ захватить Покровск

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются продвинуться на Покровском направлении до конца апреля. В то же время, по его словам, у врага не хватает ресурсов для реализации этих планов. Также глава государства отметил значительные потери, которые несут россияне во время наступательных действий.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в четверг, 9 апреля.

Зеленский о планах РФ относительно Покровска

По словам Зеленского, речь идет о попытках захватить ряд населенных пунктов, в частности Дружковку, Константиновку и другие города в этом районе.

Он подчеркнул, что такие действия со стороны РФ не являются новыми, ведь подобные сценарии украинская сторона уже наблюдала ранее.

Президент отметил, что несмотря на постоянные попытки наступления, российские войска не демонстрируют достаточного потенциала для достижения поставленных целей. По его словам, враг действует по схожим схемам, меняя только время и подходы, но не имея достаточных сил для прорыва.

Комментируя ситуацию на Покровском направлении, Зеленский сказал:

"Эта операция, честно говоря, она одна и та же. Мы видели те же кадры, но разные подходы, разные даты. Сил у них недостаточно для этого. Большие потери они (россияне, — Ред.) несут".

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с Россией временно приостановлены из-за изменения приоритетов США. По его словам, Вашингтон сейчас сосредоточен на ситуации на Ближнем Востоке, что повлияло на темпы консультаций по войне в Украине. В то же время глава государства заверил, что диалог возобновят.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский говорил о том, что готов к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, но не в Киеве или Москве. По словам главы государства, переговоры могут состояться на нейтральной территории — в Европе, США или на Ближнем Востоке.