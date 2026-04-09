Зеленский: если не бить по РФ, она будет бить по нам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике при условии аналогичных действий со стороны РФ. В то же время он подчеркнул, что Украина вынуждена отвечать на атаки, чтобы сдерживать агрессора. Также глава государства прокомментировал возможное давление партнеров по ограничению таких ударов.

Зеленский об ударах ВСУ по России

По словам Зеленского, позиция Украины остается неизменной: удары могут быть остановлены только в случае зеркальных действий со стороны России. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о защите и ответе на российские атаки по украинской инфраструктуре.

Такое заявление президент сделал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, комментируя как ситуацию с ударами по энергетике, так и реакцию международных партнеров.

Комментируя необходимость жесткого ответа на действия РФ, Зеленский отметил:

"Мы используем наше оружие. Мы защищаемся. И если не бить им по морде, они будут бить по нам и даже не считаться с нами, и не чувствовать, что такое война".

