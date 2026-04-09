Зеленський висловився щодо розблокування 90 млрд євро допомоги

Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що 90 млрд євро допомоги для України вдасться розблокувати. Він підкреслив, що ці кошти необхідні для подальшого функціонування української армії.



Про це він заявив під час Конгресу місцевих та регіональних влад у четвер, 9 квітня, повідомляє з місця події журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

За словами голови держави, перший транш у 45 млрд грн цього року є ключовим ресурсом, який фактично забезпечує функціонування країни. Значна частина коштів піде на внутрішнє виробництво, зокрема оборонне — очікується рекордний показник у цій сфері.

