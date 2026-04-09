Зеленский высказался о разблокировании помощи на 90 млрд евро

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что 90 млрд евро помощи для Украины удастся разблокировать. Он подчеркнул, что эти средства необходимы для дальнейшего функционирования украинской армии.



Об этом он заявил во время Конгресса местных и региональных властей в четверг, 9 апреля, сообщает с места события журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

По словам главы государства, первый транш в 45 млрд грн в этом году является ключевым ресурсом, который фактически обеспечивает функционирование страны. Значительная часть средств пойдет на внутреннее производство, в частности оборонное — ожидается рекордный показатель в этой сфере.

"Мы будем работать над этим вопросом. Вы знаете причины блокировки. Поэтому будем над этим работать. Деньги точно разблокируем. Вопрос 45 миллиардов транша первого на этот год. Мы понимаем, что для нас это жизнь, кислород для нашей армии. Наше технологическое внутреннее производство базируется на этой сумме. У нас рекордный должен быть показатель в этом году на отечественное производство. Я уверен абсолютно, что мы разблокируем. Или найдем обход этой блокировке. Европа понимает, что для Украины это важно. Для нас это приоритет. Деньги будут. Мы понимаем, что это заработные платы, социальная помощь", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в вопросе финансирования каждая община в Украине является важной. Только в определенных вопросах приоритет отдается в военное время прифронтовым общинам.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в ЕС возник скандал с передачей кредита Украине на 90 млрд евро. В частности, самым большим противником этой инициативы выступил венгерский премьер Виктор Орбан. Впрочем, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что партнеры Украины найдут способ, как обойти вето Венгрии и передать средства.

Также в эфире Вечір.LIVE экономист Олег Пендзин сообщил, что 60% суммы от кредита направят непосредственно на военно-технические нужды и оборону, тогда как на социальные выплаты предусмотрено лишь 30%.