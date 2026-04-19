Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильЖизньМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияПогодаОлимпиадаLifeВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеПраздники1Украина АрхивРезервОгоПризывЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский: Украина работает над созданием антибаллистической системы

Зеленский: Украина работает над созданием антибаллистической системы

Ua ru
Дата публикации 19 апреля 2026 22:22
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости создания европейской антибаллистической системы. По его словам, Украина говорит с несколькими государствами и работает в этом направлении. Он признал, что это сложная задача, но реалистичная.

Об этом глава государства сказал в эфире телемарафона в воскресенье, 19 апреля, передает Новини.LIVE.

Антибаллистическая система

Украинский лидер сообщил, что есть договоренности с партнерами относительно ракет для Patriot. Он назвал это "серьезным пакетом". В то же время, по его словам, эффект будет ощутим только после запуска производства. Зеленский говорит, что страны уже получили лицензии, однако это не закрывает дефицит здесь и сейчас.

"Я считаю, и моя идея в том, что у нас должна быть антибаллистическая европейская система. Мы говорим с несколькими государствами, мы работаем в этом направлении", — отметил глава государства.

По его словам, за год нужно сделать свою антибаллистическую систему, чтобы уменьшить зависимость от внешних поставок.

Десятилетние договоры

Зеленский сообщил, что Украина договорилась о десятилетних договорах уже с тремя странами:

  • Саудовской Аравией;
  • Эмиратами;
  • Катаром.

Кроме того, есть запрос от 11 стран — Ближний Восток и Залив, может быть также Кавказ.

"В этом Drone Deal будет не менее десяти различных договоров о том или ином экспорте украинского оружия. Предусмотрено сопроизводство — строительство наших линий производства как в Украине, так и в других государствах. Новые технологии, которые мы совместно разрабатываем вместе с тем или иным государством, в которые они инвестируют", — отметил Зеленский.

Кроме того, есть договоренность о финансировании в год соответствующего объема и зафиксированное количество лет.

Вторым является европейская часть. Зеленский отметил, что уже есть начало работы с Германией, Италией, Норвегией, Швецией и Нидерландами.

"Безусловно, у нас хорошие отношения с Британией и Францией. Я уверен, что там все это будет также происходить", — добавил глава государства.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, сегодня он провел телефонный разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом. В частности, стороны говорили о ситуации на фронте и дипломатической работе с США.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что дальнейшее смягчение санкций против России не соответствует реалиям войны и дипломатического процесса. По его мнению, это создает у российского руководства ложное ощущение, что боевые действия можно продолжать.

Владимир Зеленский война Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации