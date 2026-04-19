Зеленский: Украина работает над созданием антибаллистической системы

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости создания европейской антибаллистической системы. По его словам, Украина говорит с несколькими государствами и работает в этом направлении. Он признал, что это сложная задача, но реалистичная.

Об этом глава государства сказал в эфире телемарафона в воскресенье, 19 апреля, передает Новини.LIVE.

Антибаллистическая система

Украинский лидер сообщил, что есть договоренности с партнерами относительно ракет для Patriot. Он назвал это "серьезным пакетом". В то же время, по его словам, эффект будет ощутим только после запуска производства. Зеленский говорит, что страны уже получили лицензии, однако это не закрывает дефицит здесь и сейчас.

"Я считаю, и моя идея в том, что у нас должна быть антибаллистическая европейская система. Мы говорим с несколькими государствами, мы работаем в этом направлении", — отметил глава государства.

По его словам, за год нужно сделать свою антибаллистическую систему, чтобы уменьшить зависимость от внешних поставок.

Читайте также:

Десятилетние договоры

Зеленский сообщил, что Украина договорилась о десятилетних договорах уже с тремя странами:

Саудовской Аравией;

Эмиратами;

Катаром.

Кроме того, есть запрос от 11 стран — Ближний Восток и Залив, может быть также Кавказ.

"В этом Drone Deal будет не менее десяти различных договоров о том или ином экспорте украинского оружия. Предусмотрено сопроизводство — строительство наших линий производства как в Украине, так и в других государствах. Новые технологии, которые мы совместно разрабатываем вместе с тем или иным государством, в которые они инвестируют", — отметил Зеленский.

Кроме того, есть договоренность о финансировании в год соответствующего объема и зафиксированное количество лет.

Вторым является европейская часть. Зеленский отметил, что уже есть начало работы с Германией, Италией, Норвегией, Швецией и Нидерландами.

"Безусловно, у нас хорошие отношения с Британией и Францией. Я уверен, что там все это будет также происходить", — добавил глава государства.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, сегодня он провел телефонный разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом. В частности, стороны говорили о ситуации на фронте и дипломатической работе с США.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что дальнейшее смягчение санкций против России не соответствует реалиям войны и дипломатического процесса. По его мнению, это создает у российского руководства ложное ощущение, что боевые действия можно продолжать.