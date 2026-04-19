Зеленський: Україна працює над створенням антибалістичної системи

Президент Володимир Зеленський заявив про потребу створення європейської антибалістичної системи. За його словами, Україна говорить з декількома державами та працює у цьому напрямку. Він визнав, що це складне завдання, але реалістичне.

Про це глава держави сказав в ефірі телемарафону у неділю, 19 квітня, передає Новини.LIVE.

Антибалістична система

Український лідер повідомив, що є домовленості з партнерами стосовно ракет для Patriot. Він назвав це "серйозним пакетом". Водночас, за його словами, ефект буде відчутний лише після запуску виробництва. Зеленський каже, що країни вже отримали ліцензії, однак це не закриває дефіцит тут і зараз.

"Я вважаю, і моя ідея в тому, що в нас повинна бути антибалістична європейська система. Ми говоримо з кількома державами, ми працюємо в цьому напрямку", — зазначив глава держави.

За його словами, за рік потрібно зробити свою антибалістичну систему, щоб зменшити залежність від зовнішніх поставок.

Десятирічні договори

Зеленський повідомив, що Україна домовилася про десятирічні договори вже з трьома країнами:

Саудівською Аравією;

Еміратами;

Катаром.

Крім того, є запит від 11 країн — Близький Схід та Затока, може бути також Кавказ.

"У цьому Drone Deal буде щонайменше десять різних договорів про той чи інший експорт української зброї. Передбачене співвиробництво — будівництво наших ліній виробництва як в Україні, так і в інших державах. Нові технології, які ми спільно розробляємо разом із тією чи іншою державою, у які вони інвестують", — зазначив Зеленський.

Крім того, є домовленість про фінансування на рік відповідного обʼєму та зафіксована кількість років.

Другим є європейська частина. Зеленський зазначив, що вже є початок роботи з Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією та Нідерландами.

"Безумовно, в нас хороші відносини з Британією та Францією. Я впевнений, що там все це буде також відбуватися", — додав глава держави.

