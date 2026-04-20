Зеленський: в Україні захищають обʼєкти для наступної зими

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні перевіряють роботу з обʼєктами енергетики та інфраструктури. Йдеться про ті, які є критичними для проходження зими. За словами глави держави, ці обʼєкти повинні бути повністю функціональні та надійно захищені на наступний опалювальний сезон.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у понеділок, 20 квітня, передає Новини.LIVE.

Підготовка до наступної зими

Глава держави наголосив, що українці пройшли цю зиму, але було дуже непросто. Він подякував усім, хто справді працював, аби допомогти людям подолати наслідки російських атак.

"Ніхто зараз не скаже, якою буде ситуація наступної зими. Ми надіємося, що дипломатія спрацює, але повинні бути готовими до будь-яких варіантів розвитку подій. Тому для кожного нашого регіону визначені об’єкти, які потребують особливого захисту, та об’єкти, які потребують першочергової відбудови після ударів цієї зими", — наголосив Зеленський.

За його словами, всі громади знають термін виконання. Він наголосив, що графік жорсткий. Йдеться також про альтернативні джерела постачання електрики та тепла, особливо в містах, як Київ, де багато залежить від централізованого постачання. Для Росії воно завжди є мішенню. Зеленський заявив, що завдання для всіх рівнів влади — побудувати захист, підготувати резерви, дати достатній обсяг постачання тепла та електрики.

"Обласна влада, місцеві влади мають свою частину відповідальності й мають поставитися до цього на сто відсотків серйозно. На жаль, станом на зараз не всі області, не всі громади виконують те, що треба, але будемо слідкувати максимально, щоб кожен регіон був підготовлений", — додав український лідер.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, в Україні затверджено плани стійкості. За його словами, регіони повинні виконати визначені завдання до 1 вересня.

