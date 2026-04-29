Шмыгаль: Украина переходит ко второму уровню защиты энергетики

Дата публикации 29 апреля 2026 16:58
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Facebook

Украина активизирует подготовку энергосистемы к следующей зиме на фоне постоянных угроз. Основной акцент делают на усилении защиты критической инфраструктуры. В частности, речь идет о переходе к новому уровню безопасности энергетических объектов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Министерства энергетики Украины Дениса Шмыгаля на Международном форуме сплоченности в среду, 29 апреля.

Шмыгаль о защите энергосистемы перед зимой

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что подготовка к предстоящему отопительному сезону остается одной из ключевых задач для украинской энергетики.

По словам главы Минэнерго, сейчас в Украине сосредоточены на переходе ко второму уровню защиты энергетических объектов. Особое внимание уделяется подстанциям, которые в последнее время стали одной из главных целей атак РФ.

Шмыгаль пояснил, что именно эти объекты требуют дополнительных мер безопасности из-за роста интенсивности ударов. В этом контексте он подчеркнул:

"Сегодня ключевые вызовы, повторяю, это подготовка к следующему отопительному сезону, к следующей зиме. Основные усилия сегодня сосредоточены на защите. Мы сегодня уже не говорим о первом уровне. Сегодня нас интересует второй уровень. Мы говорим о защите подстанций, которые враг начал активно выбивать, особенно в прифронтовых регионах".

В то же время министр подчеркнул, что угроза распространяется не только на прифронтовые области. По его словам, риски остаются актуальными для всей страны, поэтому укрепление энергетической инфраструктуры продолжается по всей территории Украины.

Кроме того, по словам Шмыгаля, украинский опыт противодействия атакам на энергетику может быть полезным и для международных партнеров, в частности стран Европы, которые также уделяют внимание защите критических систем.

Новини.LIVE информировали, что недавно во время заседания энергетического штаба обсудили подготовку к следующему отопительному сезону и состояние энергетических объектов Украины. Основная цель — восстановить к зиме 6 ГВт мощностей, из которых часть уже удалось вернуть в работу. Параллельно продолжается ремонт инфраструктуры и усиление защиты энергетических и газовых объектов по всей стране.

Новини.LIVE также писали, что ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Украина активно готовится к следующему отопительному сезону на фоне военных рисков и возможных атак на энергетическую инфраструктуру. Правительство уже утвердило баланс газа и планирует накопить к зиме около 14,6 млрд кубометров в хранилищах.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
Реклама

