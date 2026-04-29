Шмигаль: Україна переходить до другого рівня захисту енергетики

Міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Україна активізує підготовку енергосистеми до наступної зими на тлі постійних загроз. Основний акцент роблять на посиленні захисту критичної інфраструктури. Зокрема, йдеться про перехід до нового рівня безпеки енергетичних об’єктів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Міністерства енергетики України Дениса Шмигаля на Міжнародному форумі згуртованості у середу, 29 квітня.

Шмигаль про захист енергосистеми перед зимою

Міністр енергетики України Денис Шмигаль наголосив, що підготовка до майбутнього опалювального сезону залишається одним із ключових завдань для української енергетики.

За словами глави Міненерго, нині в Україні зосереджені на переході до другого рівня захисту енергетичних об’єктів. Особливу увагу приділяють підстанціям, які останнім часом стали однією з головних цілей атак РФ.

Шмигаль пояснив, що саме ці об’єкти потребують додаткових заходів безпеки через зростання інтенсивності ударів. У цьому контексті він підкреслив:

Читайте також:

"Сьогодні ключові виклики, повторюю, це підготовка до наступного опалювального сезону, до наступної зими. Основні зусилля сьогодні зосереджені на захисті. Ми сьогодні уже не говоримо про перший рівень. Сьогодні нас цікавить другий рівень. Ми говоримо про захист підстанцій, які ворог почав активно вибивати, особливо в прифронтових регіонах".

Водночас міністр наголосив, що загроза поширюється не лише на прифронтові області. За його словами, ризики залишаються актуальними для всієї країни, тому зміцнення енергетичної інфраструктури триває по всій території України.

Крім того, за словами Шмигаля, український досвід протидії атакам на енергетику може бути корисним і для міжнародних партнерів, зокрема країн Європи, які також приділяють увагу захисту критичних систем.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно під час засідання енергетичного штабу обговорили підготовку до наступного опалювального сезону та стан енергетичних об’єктів України. Основна мета — відновити до зими 6 ГВт потужностей, з яких частину вже вдалося повернути в роботу. Паралельно триває ремонт інфраструктури та посилення захисту енергетичних і газових об’єктів по всій країні.

Новини.LIVE також писали, що раніше Денис Шмигаль заявляв, що Україна активно готується до наступного опалювального сезону на тлі воєнних ризиків та можливих атак на енергетичну інфраструктуру. Уряд уже затвердив баланс газу та планує накопичити до зими близько 14,6 млрд кубометрів у сховищах.