Шмигаль: Україна планує до зими відновити 6 ГВт потужностей

Перший віцепрем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Відбулося чергове засідання енергетичного штабу щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Компанії відзвітували про готовність об'єктів електроенергетики. Крім того, йшлося про плани з відновлення потужностей.

Про це повідомив перший віцепрем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає Новини.LIVE.

Підготовка до наступної зими

За словами Шмигаля, зараз увага зосереджена на виконанні планових та аварійних ремонтів. Стратегічна мета України — відновити 6 ГВт потужностей до старту опалювального сезону.

"Зокрема, план відновлення для теплових електростанцій складає 3,8 ГВт. Вже маємо перші конкретні результати: наразі вдалося відновити 1 ГВт потужностей. Темпи маємо нарощувати", — повідомив міністр.

Повідомлення Шмигаля. Фото: скриншот

Наразі працюють над підсиленням фізичного захисту енергооб'єктів. Йдеться як про підстанції НЕК "Укренерго", так й про об'єкти генерації у Києві. Крім того, нарощують захист об'єктів газової сфери.

"Це питання є базовим, адже стабільне газопостачання — фундамент, зокрема, для роботи розподіленої генерації", — заявив Шмигаль.

