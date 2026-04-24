Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Шмигаль: Україна планує до зими відновити 6 ГВт потужностей

Шмигаль: Україна планує до зими відновити 6 ГВт потужностей

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 09:59
Шмигаль: Україна планує до зими відновити 6 ГВт потужностей
Перший віцепрем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

Відбулося чергове засідання енергетичного штабу щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Компанії відзвітували про готовність об'єктів електроенергетики. Крім того, йшлося про плани з відновлення потужностей.

Про це повідомив перший віцепрем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає Новини.LIVE.

Підготовка до наступної зими

За словами Шмигаля, зараз увага зосереджена на виконанні планових та аварійних ремонтів. Стратегічна мета України — відновити 6 ГВт потужностей до старту опалювального сезону.

"Зокрема, план відновлення для теплових електростанцій складає 3,8 ГВт. Вже маємо перші конкретні результати: наразі вдалося відновити 1 ГВт потужностей. Темпи маємо нарощувати", — повідомив міністр.

Повідомлення Шмигаля. Фото: скриншот

Наразі працюють над підсиленням фізичного захисту енергооб'єктів. Йдеться як про підстанції НЕК "Укренерго", так й про об'єкти генерації у Києві. Крім того, нарощують захист об'єктів газової сфери.

"Це питання є базовим, адже стабільне газопостачання — фундамент, зокрема, для роботи розподіленої генерації", — заявив Шмигаль.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент Володимир Зеленський заявив про нові кроки у сфері енергетичної безпеки. За його словами, наразі Україна готує зустріч з партнерами у форматі енергетичного "Рамштайну".

Також ми писали про те, що голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин висловився стосовно енергонезалежності. За його словами, кожна громада в Україні повинна забезпечити себе власними джерелами енергії, аби критична інфраструктура працювала стабільно.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин

Ольга Антоновська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації