Зеленський: готуємо зустріч у форматі енергетичного "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський під час наради 21 квітня 2026 року. Фото: Зеленський/Facebook

Україна разом із міжнародними партнерами готує нові кроки у сфері енергетичної безпеки. Серед ключових пріоритетів — забезпечення постачання пального, прискорення фінансування відновлення енергосистеми та посилення захисту інфраструктури. Також Київ очікує на подальші рішення ЄС щодо підтримки та санкційного тиску на Росію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського у вівторок, 21 квітня.

Зеленський про енергетичну співпрацю з партнерами

Володимир Зеленський зазначив, що через кризу, спричинену війною в Ірані, критично важливо повністю виконати домовленості щодо постачання пального в Україну. Президент зазначив, що обсяги на квітень і травень уже забезпечені.

Окремо глава держави повідомив про підготовку нової міжнародної зустрічі у форматі енергетичного "Рамштайну", яка має відбутися вже цього тижня. Її мета — пришвидшити залучення фінансування на відновлювальні роботи та будівництво захисту для енергетичних об’єктів.

Також український лідер поінформував про відновлення інфраструктури нафтопроводу "Дружба", який було пошкоджено внаслідок російського удару.

"Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання", — наголосив президент.

Він також додав, що Україна розраховує на розблокування погодженого ЄС пакета підтримки та очікує подальших кроків щодо інтеграційних кластерів, які Київ уже виконав.

Зеленський підкреслив необхідність продовження санкційного тиску на Росію та диверсифікації енергопостачання в Європі, зазначивши, що Європа має бути незалежною від агресора.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський затвердив перелік наступних військових операцій України та заявив, що командування ЗСУ детально аналізує оновлені плани Росії. За його словами, українські військові добре розуміють наміри окупантів і їхні пріоритети на фронті. Водночас Україна готує асиметричні відповіді, зокрема через дрони та активні дії підрозділів.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський заявляв, що Україна є важливою частиною майбутньої безпеки Європи та має посилити ЄС разом з іншими партнерами. Він вважає, що до союзу також мають долучитися Норвегія, Велика Британія, Туреччина та Україна. За словами глави держави, така співпраця зробить Європу сильнішою, зокрема у військовій сфері та контролі безпеки.